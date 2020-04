John Alexander Rehmann ist neuer CMO der aifinyo AG

(Mynewsdesk) Der technologieorientierte Finanzdienstleister aifinyo (http://www.aifinyo.de/) holt sich Verstärkung ins Team. Ab sofort ist John Alexander Rehmann der neue Chief Marketing Officer der aifinyo AG. In dieser Position verantwortet er zukünftig die Marken- und Marketingstrategie des Fintechs und die Ausrichtung der internen und externen Kommunikation. Besonderer Augenmerk liegt dabei auch auf dem Aufbau eines strukturierten und standortübergreifenden Marketingteams angesichts des kürzlich erfolgten Zusammenschlusses mit der Berliner Decimo GmbH. Zusätzlich bringt er seine Erfahrung bei der Unternehmens- und langfristigen Organisationsentwicklung ein.

Erfahrener Finanzmarketer verantwortet künftig das Marketing

Rehmann kommt von helden.de, einem Hamburger InsurTech, wo er als CMO tätig war. Vorherige Stationen waren der internationale Payment-Provider PAYONE, navigon.com, Fortis Bank und netbank AG. Mit Rehmann holt der aifinyo Vorstand einen erfahrenen Marketing- und Kommunikationsmanager an Bord und bereitet das Unternehmen auf das weitere Wachstum vor. Aufgrund seiner umfangreichen Finanzdienstleistungs-Expertise und seiner langjährigen Tätigkeit in der Sparkassen-Finanzgruppe ist Rehmann zudem auch mit internationalen Konzernstrukturen vertraut und kann dieses Know-how nun für die Zukunftsausrichtungen der aifinyo AG einbringen.

Strategisches Marketing soll Marktposition auch in Zukunft stärken

2019 war für das Unternehmen ein wichtiges Jahr. So firmierte es von der Elbe Finanzgruppe AG zur aifinyo AG. Zudem wurden die rechtlichen Schritte für den Zusammenschluss mit der Decimo GmbH in die Wege geleitet.

„Eine Umfirmierung und ein Zusammenschluss bieten große Chancen für aifinyo, aber bringen auch Herausforderungen in der Markenkommunikation mit sich. Deshalb haben wir einen branchenerfahrenen Marketer gesucht und in John Alexander Rehmann gefunden“, berichtet Stefan Kempf, Vorstand der aifinyo AG.

Trotz seiner Berufung in der wirtschaftlichen Ausnahmesituation, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, blicken aifinyo und Rehmann positiv in die Zukunft. „Wir wollen eine starke Marke noch stärker im Markt zu positionieren. Ungeachtet der momentanen Wirtschaftslage soll aifinyo als technologisch führender Finanzdienstleister und Anbieter für Liquiditätslösungen aus einer Hand wahrgenommen werden“, so Rehmann. „Denn die aifinyo AG hat es sich zum Ziel gesetzt, erfolgreiche Unternehmer durch technologieorientierte Finanzierungslösungen noch erfolgreicher zu machen.“

Als technologieorientierter Finanzdienstleister unterstützt die aifinyo AG Unternehmen bei Finanzthemen. Dafür tritt die Firma als Experte für Unternehmensfinanzierung auf und unterstützt in allen Anliegen rund um das Thema Liquidität. Mit digitalen, innovativen und aufeinander abgestimmten Finanzierungslösungen verschafft aifinyo erfolgreichen Unternehmern mehr Zeit und Sicherheit, um sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren. Grundlage dafür ist eine skalierbare Plattform, die alle Geschäftsprozesse digital und nutzerfreundlich abbildet.

aifinyo beschäftigt ca 80 Mitarbeiter an den Standorten Dresden und Berlin. Die Umfirmierung in aifinyo erfolgte nach dem Zusammenschluss der Elbe Finanzgruppe (gegr. 1998) und Decimo (gegr. 2014), der seit Anfang 2020 rechtskräftig ist.

