In Krisenzeiten holt man sich einfach die Sonne ins Haus

Fairer Online-Teeshop AURESA schenkt "Sonnenschein zum Aufbrühen" mit 20 Prozent Rabatt ein

Mit seiner tiefgelben Farbe und dem Geschmack von Südfrüchten, wie Mango und Mandarine, trägt folgender Tee seinen Namen mit Fug und Recht - Sonnenanbeter https://www.auresa.de/sonnenanbeter . Dass es gerade dieser Tee ist, der mit 20 Prozent Rabatt als Angebot für den Monat April ausgewählt wurde, mag unter anderem auch daran liegen, dass die Betreiber von Auresa.de in Krisenzeiten Sonne in die Wohnungen von Deutschland bringen wollen. Und die Milde der ersten Sonnenstrahlen im Frühling passt auch ziemlich zu der Milde dieses Tees, der für bessere Verträglichkeit extra aus säurearmen Früchten hergestellt wird. Gerade wegen dieses geringen Säure-Anteils ist er besonders gut für Kinder und Menschen mit empfindlichem Magen geeignet.

Ausgewählte Geschmackskomponenten, die sich gegenseitig ergänzen

Wie die meisten bei AURESA https://www.auresa.de/ vertriebenen Tees, enthält auch dieser Tee ausschließlich natürliche Aromen. Kandierte Ananas, Mango und Papaya sorgen für die nötige Süße. Da ein bisschen Säureanteil auch bei milden Tees nicht fehlen sollte, wurden Apfelstücke und Mandarinen hinzugefügt. Physalis kontrastiert das Geschmackserlebnis und bringt die Exotik eines Strandurlaubs hinein. Rosenblütenblätter, Sonnenblumen- und Saflorblüten runden Geschmack und Farbe schließlich so ab, dass der Tee seinem Namen vollends gerecht wird. Im Sommer kann man ihn gut als Eistee servieren, während er in der kalten Jahreszeit als Heißgetränk die Sonne des Südens heraufbeschwört.

Bio-zertifizierter Onlineshop mit breitem Angebot

Auresa.de ist ein Bio-zertifizierter Onlineshop und verkauft Tee, der zu 100 Prozent fair gehandelt wird. Er greift bei den meisten seiner Mischungen auf natürlichen Aromen zurück. AURESA-Teefachmann Danijel Mlinarevic sagt hierzu: "Tee ist reine Natur und wenn es nach uns geht, soll es auch so bleiben!" Der Shop achtet außerdem auf einen möglichst umweltschonenden und CO2-neutralen Versand seiner Tees durch DHL GoGreen. Tees für jeden Geschmack und Anlass finden Sie im Online-Shop unter: https://www.auresa.de/

AURESA - hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

