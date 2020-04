Zabel Group: Mehr Schutz für Unternehmen durch professionelle Desinfektionsreinigung

In Zeiten von Corona kann eine fachmännisch durchgeführte Desinfektion unter Umständen lebensrettend sein.

Die Zabel Group, seit über 30 Jahren innovativer und deutschlandweiter Dienstleister im Bereich Facility Management, bietet bundesweit fachmännische Desinfektionsreinigung an. Die Desinfektion ist schon immer ein wichtiger Teilbereich der Reinigung und wird von der Zabel Group als Teil der Unterhaltungsreinigung durchgeführt. Sie gehört jedoch in der aktuellen Situation zu einer der wichtigsten Aufgaben in der Gebäudereinigung, denn eine fachmännisch durchgeführte Desinfektion kann unter Umständen lebensrettend sein. Staatlich geprüfte Desinfektoren überwachen dabei die Qualität der Durchführung und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Desinfektion vornehmen, sind entsprechend geschult.

Jens Zabel, Geschäftsführer und Gründer der Zabel Group: "Wir möchten unsere Kunden dabei unterstützen, ihr Gebäude nicht nur sauber, sondern auch sicher zu machen. Wie lange das neuartige Coronavirus auf Oberflächen und Gegenständen infektiös bleibt, ist derzeit noch nicht genau zu bestimmen. Laut aktuellen Studienergebnissen liegt dieser zwischen ein paar Stunden bis zu mehreren Tagen. Daher empfehlen wir, Gegenstände regelmäßig mit Flächendesinfektionsmitteln zu desinfizieren."

Der Gebäudereinigungsmeister führt weiter aus: "In den Büros sind insbesondere die Computer zu desinfizieren. Auf Maus, Tastatur und im Gehäuse setzt sich jede Menge Schmutz ab. Dieser Schmutz sollte schnellstmöglich entfernt werden, damit sich keine Viren und Keime breit machen können."

Die Zabel Group mit mehreren Tausend Mitarbeitern in Deutschland führt deutschlandweit Desinfektionsreinigungen bei allen Flächen durch, die mit der Haut in Berührung kommen und Träger von Krankheitskeimen und Verursacher von Infektionen sein können. Dazu gehören in Unternehmen, Büros, Schulen, Krankenhäuser, Universitäten und andere öffentliche Räume u.a.

-Türklinken und Türgriffe

-Handläufe

-Sanitärbereiche

-Lichtschalter

-Bürotische

-Telefone, Handys

-Computer, Laptops

Die Zabel Group erstellt Kunden innerhalb von 24 Stunden ein Angebot.

Die Zabel Group wurde 1988 von Jens Zabel in Magdeburg gegründet. Das Unternehmen mit heutigem Sitz in Essen und deutschlandweit mehreren Tausend Mitarbeitern bietet Kunden infrastrukturelle sowie technische Dienstleistungen an.

