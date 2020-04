Modisch, stilvoll und wunderbar weiblich: Damenschuhe in Übergröße bei schuhplus

Traumhaft schöne Damenschuhe in großen Größen für alle Gelegenheiten

Wer als Frau sprichwörtlich "auf großem Fuß" lebt, hatte es lange Zeit nicht einfach. Die Auswahl an passenden Schuhen ab Größe 42 war meist verschwindend gering, und die wenigen verfügbaren Modelle glänzten nicht gerade mit einem trendigen Look. Zum Glück haben sich die Zeiten inzwischen geändert. Mittlerweile präsentieren sich Damenschuhe in Übergröße (https://www.schuhplus.com/damenschuhe/) absolut stylisch, schick und topaktuell. Und auch das Sortiment ist riesig, wie das Übergrößen-Versandhaus schuhplus eindrucksvoll beweist. Dort wird die fashionbegeisterte Frau von heute auf jeden Fall fündig.

Traumhaft schöne Damenschuhe in großen Größen für alle Gelegenheiten

Schuhe kann Frau bekanntlich nie genug haben. Wie gut, dass schuhplus - Schuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/) für wirklich jeden Anlass und alle Jahreszeiten die passenden Damenschuhe in Übergröße führt! So umfasst das breit gefächerte Sortiment für den Winter beispielsweise warme Stiefel und Boots, kuschelige Hausschuhe sowie outdoortaugliche Trekkingschuhe. In der sogenannten Übergangszeit, wenn das Wetter nicht so recht weiß, was es will, kommen dann robuste Gummistiefel, elegante Stiefeletten und bequeme Halbschuhe ins Spiel. Alles natürlich in Übergrößen. Ist dann endlich der Sommer da, geht es weiter mit fröhlichen Badesandalen, lässigen Sneakers und entzückenden Ballerinas. Natürlich hat schuhplus auch an festliche Gelegenheiten am Abend gedacht. Schließlich gehören zur Produktpalette auch rassige High Heels, aufregende Pumps und extravagante Sandaletten. Und für Job und Freizeit bieten sich die komfortablen Halbschuhe und Mokassins an. Wer sagt da noch, dass tragbare Damenschuhe in Übergröße schwer zu bekommen sind? Europas größtes Versandhaus für große Schuhe widerlegt diese Behauptung jedenfalls auf beeindruckende Weise.

Online bestellen oder gleich mitnehmen

Ganz gemütlich von der heimischen Couch aus in den neuesten Schuh-Kollektionen stöbern und online bestellen: Das macht nicht nur Spaß, sondern spart auch noch jede Menge Zeit. Wer dagegen lieber direkt vor Ort durch die Gänge schlendert, um den einen oder anderes Schuh in die Hand zu nehmen, kann dies in den drei Fachgeschäften von schuhplus tun. Diese befinden sich am Firmenhauptsitz in Dörverden (Landkreis Verden), im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port sowie in Kaltenkirchen (Metropolregion Hamburg) im Ohland-Park. Auf Verkaufsflächen zwischen 600 und 1100 Quadratmetern findet die schuhbegeisterte Frau alles, was das Herz begehrt. Eine kompetente Beratung ist in den Fachgeschäften natürlich inklusive. Doch auch beim Onlineshopping werden Kundinnen nicht allein gelassen, denn das freundliche Serviceteam beantwortet über die Hotline gerne alle Fragen zum Thema Damenschuhe in Übergröße.

Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

