Krisenberatung in Zeiten der Corona-Pandemie

Digitale Unternehmenshilfe berät online

Das digitale Expertennetzwerk Deutsche Unternehmenshilfe hat die Arbeit aufgenommen um dem Corona-Virus zu trotzen. Unterstützt werden Klein- und Mittelständische Unternehmen aber auch Freelancer, Selbstständige und Soloselbstständige.

"Wir bieten den Unternehmen eine Anlaufstelle für ehrliche Unternehmensberatung. Gerade in diesen Tagen sind verlässliche Partner wichtig für uns alle.", so der Initiator Gordon Geisler.

Geisler (42), selbst Unternehmer und Berater, gründete sein erstes Unternehmen im Alter von 16 Jahren. Er ist selbst durch Höhen und Tiefen gegangen. Die "Digitale Unternehmenshilfe" ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Berater*innen und Coaches. Sie ist eine der ersten digitalen Unternehmensberatungen, d.h. die Beratung, Workshops und Coachings finden komplett online statt. In diesen Tagen häuften sich v.a. die Anfragen zu den Soforthilfe-Anträgen und zu Ausfüllhilfen.

"Gerade in Zeiten, in denen ohnehin viele vom Homeoffice aus arbeiten, ist dies natürlich ein Riesenvorteil für uns. Wir geben gerne unsere Erfahrung weiter", so Geisler, der seit seinem 19. Lebensjahr verteilten, virtuellen Teams arbeitet.

Beratungsschwerpunkte reichen von den Notfall- und Krisenberatung über Change Management bis hin zu den Themen Homeoffice, Digitalisierung von Geschäftsmodellen und -prozessen sowie Homeoffice-Einführung. Viel Unternehmen gehen jetzt an, was sie jahrelang verschoben haben. Zum Glück gibt es hierfür umfangreiche Förderprogramme für Digitalisierung (go-digital), Homeoffice-Einführung oder BAFA-Beratung für Unternehmen in Schwierigkeiten und die von der Bundesregierung zu 100% geförderte Beratung für "von Corona betroffene Unternehmen". So ist schnelle Hilfe sicher. Wenn es dann auch noch ortsunabhängig und online ist, ist schnelle Hilfe sicher.

Digitale Unternehmenshilfe ist Deutschlands Digitale Unternehmensberatung und unterstützt Klein- und Mittelständische Unternehmen in den Fragen Digitalisierung, Homeoffice, Remote-Arbeiten und Automatisierung von Marketing, Vertriebs- und Recruiting-Prozessen insbesondere in Zeiten der Corona-Krise.

Digitale Unternehmenshilfe ist eine Marke der GORDON GEISLER Zukunfts-DNA Unternehmensberatung.

Firmenkontakt

Digitale Unternehmenshilfe

Gordon Geisler

Fiduciastraße 4

76227 Karlsruhe

07213351910

anfrage@digitale-unternehmenshilfe.de

http://www.digitale-unternehmenshilfe.de/

