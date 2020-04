Sichler Men's Care Akku-Haar- & Bartschneider mit Akku

Haare und Bart selbst schneiden und Geld sparen!

Perfekter Haarschnitt leicht gemacht: Einfach den Aufsatzfür die gewünschte Schnittlänge bis 30 mm wählen, dann die Schnittlänge per Drehregler auf den Millimeter genau justieren und schon kann der gleichmäßige Haarschnitt beginnen!

Bestens geeignet auch für den Bart: Ohne Aufsatz lassen sich Härchen und Bartstoppeln abrasieren. Oder man trimmt den Bart gleichmäßig auf wenige Millimeter Länge.

Ideal für zu Hause, im Urlaub und auf Geschäftsreise: Dank ausdauerndem Akku des Haarschneiders (https://www.pearl.de/kw-1-haarschneider.shtml) von Sichler Men`s Care (https://www.pearl.de/ar-2-533.shtml?_scc_=1) schneidet und rasiert man bis zu 60 Minuten lang - unabhängig von der Steckdose. Zum Laden wird einfach z.B. das USB-Netzteil des Smartphones oder Tablet-PCs verwendet.

- Ideal für Reise und Urlaub: dank Akku und USB-Ladung

- 3 auswechselbare Kammaufsätze, je für 1 - 12 / 3 - 15 / 18 - 30 mm Schnittlänge, variabel über Regler einstellbar

- LCD-Display für Ladestand- und Akku-Anzeige

- Farbe: schwarz

- Integrierter Li-Ion-Akku mit 600 mAh, lädt per USB (auch über Ladestation, Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße Trimmer: 51 x 170 x 40 mm, Ladestation: 72 x 81 x 77 mm

- Gewicht Trimmer: 153 g

- Bart- und Haarschneider inklusive 3 Kammaufsätzen, Kamm, Reinigungspinsel, Schere, USB-Ladekabel, Ladestation und deutscher Anleitung

Preis: 24,95 EUR

Bestell-Nr. NC-2441-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NC2441-5200.shtml

