INFORM erstellt kostenlose Notfallschichtpläne per Algorithmus

Die Krisenzeit stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen in der Personalplanung. Der Aachener Optimierungsspezialist INFORM unterstützt diese Unternehmen mit kostenlosen Notfallschichtplänen. Betriebe, deren geschäftliche Bedingungen sich durch die Krise maßgeblich geändert haben, sollen so unterstützt werden. Das gilt sowohl für erhöhte Arbeitslast, für krankheitsbedingte Ausfälle sowie für Kurzarbeit.

Kliniken, Produktionsbetriebe, aber auch die Lebensmittellogistik oder Paketservices kommen an Belastungsgrenzen, die nur durch eine Umgestaltung der Schicht- und Dienstpläne in den Griff zu bekommen sind. Andere Betriebe müssen angesichts zunehmender Krankenstände darum bangen, ihren Regelbetrieb aufrecht zu erhalten. Viele Unternehmen sind gezwungen, den Personaleinsatz konjunkturbedingt zurückzufahren und Kurzarbeit anzumelden.

Die kostenlosen Notfallschichtpläne richten sich an Unternehmen, deren geschäftliche Bedingungen sich durch die Krise maßgeblich verändert haben, sodass die bisherigen Schichtpläne nicht mehr funktionieren. INFORM unterstützt Unternehmen bei Herausforderungen wie:

- starken Belastungssituationen, die nur durch eine Umgestaltung der Schicht- und Dienstpläne in den Griff zu bekommen sind.

- wenn der Personaleinsatz konjunkturbedingt zurückgefahren werden muss, z. B. unter Einsatz von Kurzarbeit.

- Problemen bei der Aufrechterhaltung des Regelbetriebs, weil zunehmend viele Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen.

Dazu führt INFORM ein kurzes Telefonat, um zu erfahren, wo das Problem des Unternehmens liegt, und die Machbarkeit zu klären. Anhand von einigen abgestimmten Eckdaten erstellt INFORM dann einen optimierten Schichtplan, der dem Unternehmen zugeschickt wird. INFORM passt die Pläne immer aktuell an veränderte Rahmenbedingungen an. "Es geht darum, schnell und einfach neue Schichtpläne für die kommenden Tage zu erzeugen. Wir können der neuen Situation mit Plänen gerecht werden, die möglicherweise an Maximalgrenzen gehen, die besonders geschickt und sozialverträglich unter Kurzarbeit funktionieren oder die besonders kreative Lösungen bereithalten für die Personalversorgung bei hohen Krankenständen", so Dr. Jörg Herbers, Bereichsleiter Workforce Management bei INFORM.

INFORM bringt seine Expertise im Bereich Personaleinsatzplanung schnell und unbürokratisch ein und baut Schichtpläne ohne Installationen, ohne Schulungen oder langwierige Konfigurationen, um zusätzlichen Aufwand für betroffene Unternehmen zu vermeiden. "In der aktuellen Situation wollen wir schnell und einfach mit einem pragmatischen Schichtplan helfen, damit Unternehmen sich auf ihren Betrieb fokussieren können", so Herbers. "Wir krempeln die Ärmel hoch und helfen mit der Erfahrung, die wir in diesem Bereich haben."

Bildmaterial (c) INFORM hier herunterladen: https://we.tl/t-ve7n6rMmc7

INFORM entwickelt Software zur Optimierung von Geschäftsprozessen mittels Digital Decision Making auf Basis von Künstlicher Intelligenz und Operations Research. Sie ergänzt die klassischen IT-Systeme und steigert die Wirtschaftlichkeit und Resilienz vieler Unternehmen. Von Containerterminals, Verkehrsflughäfen, Finanzdienstleistern, Industriebetrieben, Großhändlern bis zu Lager- und Umschlagzentren sowie Transportunternehmen - heute betreuen über 750 Softwareingenieure, Datenanalysten und Berater mehr als 1.000 Kunden weltweit. www.inform-software.de

Firmenkontakt

INFORM GmbH

Sabine Walter

Pascalstraße 35

52076 Aachen

02408-9456-1233

pressestelle@inform-software.com

www.inform-software.de

Pressekontakt

INFORM GmbH

Alexander Jatscha

Pascalstraße 35

52076 Aachen

+49 (0) 151-17159-505

pressestelle@inform-software.com

https://www.inform-software.de/

Personaleinsatzplanung, Software, Kurzarbeit, Notfallschichtpläne, Schichtplanung