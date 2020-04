PCK spendet 1000 Liter Desinfektionsmittel für die Region

(Mynewsdesk) Die PCK Raffinerie GmbH spendet gemeinsam mit ihren Gesellschaftern Rosneft, Shell und Eni 1000 Liter Handdesinfektionsmittel. Empfänger sind ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen in der Uckermark, sowie Einsatzkräfte und Lebensmitteleinzelhändler. Das Desinfektionsmittel wird in 10- bzw. 20-Liter-Behältern an Einrichtungen übergeben, die einen dringenden Bedarf an den Landkreis gemeldet haben.

Damit wird sichergestellt, dass es genau dort ankommt, wo es am meisten gebraucht wird – bei den Risikogruppen und systemrelevanten Infrastrukturen. Die Verteilung wird von PCK koordiniert. Ausbilder der PCK haben sich bereit erklärt, die Behälter bei Bedarf direkt an die Einrichtungen auszuliefern.

Die finanziellen Mittel für die Spende werden, auf Initiative von Rosneft Deutschland, von den PCK-Gesellschaftern Rosneft, Shell und Eni bereitgestellt. Die Gesamtmenge wird innerhalb der nächsten Tage an die über 60 Einrichtungen verteilt.

„Es wird immer viel von gesellschaftlicher Verantwortung geredet. PCK und ihren Gesellschaftern ist es wichtig, auch in schwierigen Zeiten diese Verantwortung vor Ort wahrzunehmen und schnell und unbürokratisch zu helfen.“, so PCK-Geschäftsführer Wulf Spitzley.

