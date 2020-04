LTA unterstützt Forderung des DRV, die gebuchten Reisen zu verschieben anstatt zu stornieren

Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) unterstützt in Zeiten der Corona-Pandemie die Forderung des Deutschen Reiseverbandes (DRV) und setzt mit einer Sonderaktion selbst ein Zeichen.

Die Reisebranche ist wohl eine der mit am stärksten vom Coronavirus betroffenen Branchen. Die aktuelle Krise ist beispiellos und trifft die vielen kleinen Reisebüros und Reiseveranstalter besonders hart. Hier stehen zahlreiche Existenzen und damit die vielfältigen und unterschiedlichsten Reiseangebote für unsere gemeinsamen Kunden auf dem Spiel. Umso wichtiger ist es, dass gerade jetzt alle zusammenhalten und sich gegenseitig helfen, soweit dies möglich ist. Denn jede Krise ist irgendwann auch wieder vorbei und die Lust auf Urlaub wird sicherlich ungebrochen sein. Dann muss die Reisewirtschaft rebootet werden. Dabei können all jene helfen, die ihren Urlaub jetzt nicht absagen, sondern verschieben.

+++ Solidarität zeigen und Reisen verschieben statt zu stornieren +++

Der DRV ruft alle Reisenden dazu auf, ihre schon gebuchten Reisen nicht zu stornieren, sondern aufzuschieben. Die Idee hinter der Solidaritätsaktion: Wenn Reisen nicht gecancelt, sondern auf einen späteren Termin verlegt werden, bleibt die jetzt dringend benötigte Liquidität in den Unternehmen. Die LTA unterstützt diesen Aufruf des DRV ausdrücklich und will selbst auch einen Beitrag dazu leisten, den Reisebüros und Reiseveranstaltern zu helfen. Daher hat die LTA beschlossen, ihre Kooperationspartner der Reisebranche in Form einer Sonderprovision zu unterstützen. Zunächst im April und im Mai erhalten die mit der LTA kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter, für jeden neu abgeschlossenen All-in-One-Vertrag sowie Flexible-Modul-Vertrag (Rücktritt/Abbruch/Umbuchung) eine zusätzliche Provision in Höhe von 10 Euro.

"Als Spezialist für Reiseschutzdienstleistungen stehen wir tagtäglich nicht nur in Kontakt mit unseren Kunden, sondern auch mit unseren Vertriebspartnern. Von daher wissen wir ganz genau, wie ernst die Lage bei den Reisebüros und Reiseveranstaltern ist. Viele werden ohne Hilfe nicht überleben können. Denn auch wenn die meisten durch die Stornierungen und Umbuchungen einen enormen Informations- und Arbeitsaufwand zu bewältigen haben, wird dadurch kein Umsatz generiert. Uns ist bewusst, dass aktuell kaum Reisen gebucht werden und der Reiseschutz generell nur einen kleinen Teil des Umsatzes ausmacht, dennoch haben wir uns entschlossen, unsere Solidarität in Form einer Sonderprovision zum Ausdruck zu bringen, um damit ein Zeichen für die Branche zu setzen. Als Unternehmen der Touristikbranche liegen uns ein partnerschaftliches Miteinander und eine langfristige Zusammenarbeit am Herzen und nur gemeinsam können wir diese Krise bewältigen und positiv in die Zukunft blicken", so Geschäftsführer Dr. Michael Dorka zu der Solidaritätsaktion der LTA.

Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance)

Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise.

Für seine Leistungen wurde LTA 2020 bereits mit der Note "Sehr gut" als fairster Leistungsregulierer bei den Reiseversicherungen im Vergleich der Zeitschrift FOCUS-MONEY ausgezeichnet und erhielt zudem den "DtGV-Service-Award 2019" der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie "Kundendienst Email" für seine hervorragende Servicequalität. Auch bei einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Handelsblatts belegte LTA einen Platz in der Spitzengruppe und erhielt das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel "Deutschlands beste Versicherer".

Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen.

Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gebucht werden.

