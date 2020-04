viMUM kümmert sich um Schwangere - digital & sicher

viMUM kümmert sich um Schwangere zu Hause - digital & sicher

Herrsching 02. April 2020

Mit einer digitalen Kursplattform bietet viMUM Schwangeren und frischgebackenen Eltern Onlinekurse und telemedizinische Expertenberatung rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit dem Baby. Bequem und sicher von Zuhause. Besonders jetzt.

Das Herz der viMUM Plattform ist der digitale Geburtsvorbereitungskurs im eLearning-Format mit 20 Modulen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ergänzt wird dieser um eine individuelle Expertenberatung durch Hebammen und Gynäkologen und weitere Kurse wie z. B. Babymassage.

Die steigende Geburtenrate, eine sehr hohe Nachfrage nach Hebammenleistungen in vielen Regionen und nicht zuletzt die Ausbreitung von Covid-19 führen zu einem Mangel nach ausreichenden Kursangeboten vor Ort.

viMUM kümmert sich um Schwangere und frischgebackene Eltern und hat insbesondere in der derzeitigen Krisensituation die perfekte Lösung parat: eine flexibel auf verschiedene Lebenssituationen anpassbare Option der Vorbereitung auf die Geburt und die Zeit danach. Alle Kursinhalte sind durch ein interdisziplinäres viMUM-Expertenteam entwickelt worden. Dieses Team liefert darüber hinaus medizinisch fundierte Informationen und beantwortet Fragen von Schwangeren - auch zu tagesaktuellen Themen wie "Schwangerschaft und Elternzeit in Zeiten von Covid-19".

Das Konzept kommt bei Schwangeren sehr gut an, wie Veronika M. (32 Jahre) bestätigt: "Bei viMUM fühle ich mich als werdende Mama umfassend beraten, gut betreut und bestens versorgt mit allen wichtigen Informationen. Ich kann mir nach Lust und Laune die Module ansehen, die für mich in meiner Schwangerschaft gerade passend sind. Mein Mann kann bei den Themen mitschauen, die ihn interessieren."

Die Vorteile von viMUM im Überblick:

-Ein großes viMUM-Expertenteam bestehend aus erfahrenen Hebammen, Gynäkologen, Kinderärzten, Psychologen und Ernährungsberatern garantiert eine sichere Vermittlung aller relevanten Informationen

-Schwangere, ihre Partner*innen und frischgebackene Eltern können jederzeit teilnehmen, ob Zuhause oder von unterwegs

-Der Kurs ist modular aufgebaut, Kursinhalte können dadurch schnell und einfach erfasst werden

-Anhand von Erklärvideos und sogenannten Micro-Learnings setzt viMUM auf die modernsten Lernformstandards

-Podcasts, Übungen, Checklisten sowie Quizfragen unterstützen Schwangere und Eltern im Kursverlauf und gestalten die Kurszeit abwechslungsreich und unterhaltsam

-Die profunde Erfahrung der viMUM-Gründer mit Schwangeren und Eltern mit kleinen Kindern spiegelt sich in jedem Produkt wider

-Persönlicher Kontakt zu einer viMUM-Hebamme und Gynäkologen bringt Sicherheit bei offenen Fragen oder dem Wunsch nach einer Zweitmeinung

viMUM hat es als erster Anbieter in Deutschland geschafft, ein emotionales Thema wie Schwangerschaft und Geburt in maßgeschneiderte, digitale Bausteine zu übersetzen und auf eine Online-Plattform zu transferieren, auf der die Kurse nun "on demand" buchbar sind. "Wir geben werdenden Müttern und ihren Partner*innen mit viMUM eine neue Möglichkeit der Geburtsvorbereitung, die auf viele Lebenssituationen angepasst werden kann, und gleichzeitig die relevanten Inhalte sicher und mit hoher Qualität vermittelt", betont viMUM Geschäftsführerin Ulrike Jäger. Das Kurskonzept von viMUM wurde in dem von ihr 2015 mitgegründeten Zentrum "projekt Elternglück" entwickelt und über ein Jahr lang erprobt. In diesem Kompetenzzentrum ist innerhalb von vier Jahren der größte Kursanbieter für Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse südlich von München mit vielen Hebammen, Gynäkologen, Kinderärzten und Spezialtrainern entstanden. Mehr als 2500 Eltern wurden dort bis heute betreut.

Die Kursgebühren für viMUM werden bereits von einigen gesetzlichen Krankenversicherungen komplett erstattet. Weitere Kooperationen mit gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen sind im Aufbau.

Mehr Information zum digitalen Geburtsvorbereitungskurs und zu viMUM gibt es hier: www.vimum.com.

Pressekontakt:

viMUM GmbH

Julia Magenau

E-Mail: presse@vimum.com

Telefon: +49 81 52 - 9 29 94 85

Download: www.vimum.com/presse

viMUM ist der Betreiber einer digitalen Kursplattform für Schwangere und frischgebackene Eltern. Wir bieten Onlinekurse in Kombination mit telemedizinischer Expertenberatung rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit dem Baby an. Das Herz der viMUM Plattform ist der digitale Geburtsvorbereitungskurs im eLearning-Format, der Schwangere (und Partner*in) medizinisch fundiert informiert und berät.

Firmenkontakt

viMUM GmbH

Ulrike Jäger

Keramikstraße 4

82211 Herrsching

+49 81 52 – 9 29 94 85

ulrike.jaeger@vimum.com

www.vimum.com

Pressekontakt

viMUM GmbH

Julia Magenau

Keramikstraße 4

82211 Herrsching

+49 81 52 – 9 29 94 85

presse@vimum.com

www.vimum.com

Schwangerschaft, Hebammen, Geburtsvorbereitungskurs, digital, Onlinekurse, telemedizinische Beratung, Geburt, Eltern, Expertenberatung