Krisenzeit bestätigt Bedeutung des Fundraisings

Die aktuelle Corona-Epidemie und die dadurch ausgelöste Krise ist auch eine große Herausforderung für die Hilfs- und Rettungsdienste. Nicht nur die Arbeitsbelastung auch die finanziellen Herausforderungen steigen. Viele der Organisationen setzen deshalb mit Weitblick seit Jahren auf professionelles Fundraising, das für eine langfristige Absicherung bei finanziellen Extremsituationen sorgt. Kaum eine der großen Non-Profit-Organisationen in Deutschland kann deshalb um langfristig geplante Projekte nicht zu gefährden heute auf die professionelle Werbung von Mitgliedern oder Spendern verzichten. Besonders der Einsatz externen Dienstleister wie der Fundraisingagentur service94 GmbH ist dabei gefragt.

Ob DRF Luftrettung oder Malteser Hilfsdienst, sie alle sind in diesen Tagen und Wochen der Corona-Epidemie besonders gefordert. Die Malteser sind vor allem als Hilfsorganisation und Betreiber von Krankenhäusern auf vielfältige Weise in den Kampf gegen das Corona-Virus eingebunden. Wie der Malteser Hilfsdienst setzt auch die DRF Luftrettung bei der Finanzierung ihres lebensrettenden Dienstes auf die Unterstützung durch das Fundraising der service94 GmbH, die es "den Crews ermöglicht, Tag für Tag Menschen in Not lebensrettende Hilfe zu bringen", so Theresia Kneschke von der DRF Luftrettung.

Besonders der Einsatz externen Dienstleister wie der service94 GmbH ist zur langfristigen Absicherung der Spendeneinnahmen gefragt. Auch die Organisationen bestätigen die wachsende Bedeutung, da durch den Einsatz des Dialog-Marketings mögliche Spender und Mitglieder kontinuierlich angesprochen werden. Durch den Einsatz einer transparenten Mitgliederwerbung an Informationsständen lässt sich nach Erfahrungen der service94 GmbH eine präzise Vorausplanung für Organisationen in den Budgets einbauen. Zudem stoßen Informationsstände für die Mitgliederwerbung nach einer Erhebung der service94 GmbH auf ein überwiegend positives Echo. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde die service94 GmbH als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat "Deutschlands Beste" ausgezeichnet.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

