76 neue Kabelverteilerschränke von SH Netz für Waabs

Schleswig-Holstein Netz investiert rund 100.000 Euro für Versorgungssicherheit - Arbeiten starten im April.

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) bringt 76 Kabelverteilerschränke in der Gemeinde Waabs im Kreis Rendsburg-Eckernförde auf den neuesten Stand der Technik. Für diese Modernisierungsmaßnahme am Stromnetz investiert der Netzbetreiber rund 100.000 Euro.

Den Umbau führt die Partnerfirma "Holsteiner Kabel- und Leitungsbau Pohl" aus Hohenweststedt im Auftrag von SH Netz aus. Die Arbeiten starten im April und sollen im August 2020 abgeschlossen werden.

"Die Kunden, die an die Kabelverteilerschränke angeschlossen sind, werden von uns vorab per Briefkasten-Einwurf über die anstehenden Arbeiten informiert", sagt Thorsten Jansen, Leiter des Netzcenters in Süderbrarup. "Wir versuchen, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten." "Mit den neuen Kabelverteilerschränken erhöhen wir neben der Arbeitssicherheit auch die Versorgungssicherheit in der Gemeinde weiter", betont Eckhard Hansen, zuständiger Projektleiter bei SH Netz. "So können in Zukunft eventuell auftretende Störungen noch schneller behoben werden."

Über die Kabelverteilerschränke am Straßenrand von Wohngebieten wird der Strom unterirdisch an die Haushalte in der Umgebung verteilt. Im Zuge der Arbeiten kann es kurzzeitig zur Unterbrechung der Stromversorgung kommen. Betroffen sind Haushalte in folgenden Bereichen:

An der Au

An der Wurth

Booknis

Desslerkoppel

Dorfstraße

Eschenkamp

Fischerstraße

Flintholm

Fouchskoppel

Gast

Hohlgrund

Hohlweg

Hökholz

Hyeholz

Immenhorst

Kirchstraße

Lehmberger Straße

Mühlenstraße

Neuschlag

Ostseestraße

Rademacherweg

Ritenrade

Rothensanderweg

Schmiedestraße

Seeblick

Seestraße

Sophienhof

Strandbek

Strandweg

Waabsbrook

Waldweg

Wiesenredder

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für die Menschen hier im Norden in mehr als 1.000 Kommunen in Schleswig-Holstein Strom- und Gasleitungen. Die 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit ihren Standorten in jedem Kreis in Schleswig-Holstein präsent und stellen eine unmittelbare Betreuung der Menschen vor Ort sicher. Mehr als 380 Kommunen aus Schleswig-Holstein halten Anteile an SH Netz und profitieren von umfangreichen Mitspracherechten und einer Garantiedividende. Fest im Norden verwurzelt, engagieren wir uns als Partner der Energiewende vor Ort: durch den Anschluss von zehntausenden Windkraft- und Photovoltaikanlagen an das Strom- sowie von Biogas- und Power-to-Gas-Anlagen an das Gasnetz. Darüber hinaus entwickeln wir Energielösungen für den Norden, unterstützen den Ausbau der Elektromobilität und engagieren uns in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Wir bilden hochqualifizierte Mitarbeiter aus, beauftragen bevorzugt regionale Dienstleister und unterstützen seit vielen Jahren den Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein wie zum Beispiel das härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

