Yamaha HS Matched Pair: limitierte Jubiläums-Sondermodelle zur Feier von 50 Jahren Pro Audio

Yamaha begeht das 50. Jubiläum der Pro Audio Abteilung mit einer limitierten Sonderedition der populären HS Studiomonitore. Schon seit den Siebzigern zählen Yamaha Monitorlautsprecher, allen voran die NS10M, zu den unausweichlichen Studiolegenden. Die HS Serie vertritt seit 15 Jahren das Erbe und die Philosophie dieser Lautsprecher mit moderner Technik. Die Jubiläums-Versionen von HS8, HS7 und HS5 tragen den Namenszusatz "MP" und treten als "Matched Pairs" auf, sind also paarweise genau aufeinander abgestimmt und bieten somit eine nochmals gesteigerte Präzision der

Wiedergabe.

Rellingen, 31. März 2020 - Anlässlich des 50. Jubiläums der Pro Audio Abteilung von Yamaha sind die beliebten HS Studiomonitore jetzt in einer limitierten "Matched Pair" Variante erhältlich. Damit bieten die HS MP Modelle sogar noch einen Hauch mehr Präzision in der Darstellung.

50 Jahre Pro Audio von Yamaha

Yamaha VA120 - das "Vocal Amp System" war das erste Produkt von Yamaha fur den professionellen Audiobereich, als es 1969 auf den Markt kam. 1977 kam schließlich ein Produkt, das Tonstudiogeschichte schrieb: Die NS10M Nahfeld-Monitore wurden in unzähligen Studios weltweit eingesetzt und sind heute noch äußerst gefragt. Das ikonische Design der NS10M mit den weißen Tieftöner-Membranen erlebte 2005 eine Renaissance, als Yamaha die HS Serie einfuhrte - präzise Nahfeldmonitore in der Tradition der NS10M, aber technisch und klanglich an die heutigen Produktionsbedingungen angepasst. Zum 50-jährigen Jubiläum der Pro Audio Abteilung gibt Yamaha jetzt eine Sonderedition der HS Serie heraus: Die limitierten HS MP Modelle kommen als "Matched Pair" in die Studios.

Referenzmonitoring im Studio: Yamaha HS

Die Yamaha HS Serie wurde dafur entwickelt, das Audiomaterial im Tonstudio so deutlich und unverfälscht wie möglich wiederzugeben. In der professionellen Tonbearbeitung ist Zuverlässigkeit das Maß der Dinge, und die HS Monitore liefern genau das. Der ausgewogene Gesamtklang liefert vor allem in den musikalisch besonders bedeutenden Mittenfrequenzen einen Fokus, der bei Aufnahme und Mischung Fehler gnadenlos aufdeckt - wie es ein professionelles Werkzeug sollte.

Matched Pair Modelle der HS Serie zum Jubiläum

Zur Feier von 50 Jahren Pro Audio bietet Yamaha eine limitierte Sonderedition der HS Serie an, die das Kurzel "MP" trägt. Die Modelle HS5 MP, HS7 MP und HS8 MP werden als gematchte Boxenpaare, also "Matched Pairs", verkauft. Die so zu einem Paar zusammengefassten Lautsprecher tragen passende Seriennummern und werden bei der Fertigung mit speziell ausgesuchten Bauteilen bestuckt, um den ohnehin minimalen Einfluss von Bauteiltoleranzen zusätzlich zu verringern. Das Ergebnis sind perfekt aufeinander abgestimmte Lautsprecher, die sich durch besondere Räumlichkeit und Detailtiefe auszeichnen. Die Yamaha HS MP Serie bietet Referenzqualität fur anspruchsvolle Tonstudios.

Preise und Verfugbarkeit

Die Modelle Yamaha HS8 MP, HS7 MP und HS5 MP sind ab Mai 2020 in limitierter Auflage ausschließlich paarweise erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 773,00 EUR fur HS8 MP, 594,00 EUR fur HS7 MP und 440,00 fur HS5 MP (jeweils inkl. MwSt.).

