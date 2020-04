Gute Seniorenbetreuung auch in Zeiten des Coronavirus

Gute Seniorenbetreuung durch Sonderkurse der HELP Akademie auch in Zeiten des Coronavirus.

Bundesgesundheitsministerium und Pflegeverbände haben sich auf ein umfassendes Maßnahmenpaket verständigt, um Pflegebedürftige und Pflegekräfte zu entlasten. So sollen unter anderem der Pflege-TÜV befristet ausgesetzt und Einnahmeausfälle durch die Pflegekasse aufgefangen werden.

Dazu gehören auch die Betreuungsbereiche, die nicht durch die reine Pflege abgedeckt sind.

Die Senioren-Assistenz ist her gerade in Zeiten wie diesen und vor allem auch danach eine unabdingbare Unterstützung unserer Seniorinnen und Senioren zuhause.

"Mit diesen Maßnahmen senden wir ein Signal für die Pflege, die Pflegekräfte und Betreuer. Das Ziel ist die Entlastung der Pflegenden von Bürokratie und Regelungen im Alltag. Wir wissen, was sie leisten, und wollen sie bei dieser wichtigen Arbeit, so gut es geht, viel mehr unterstützen", betonte Bundesgesundheitsminister Spahn.

Daher sind zusätzliche Kräfte zur Betreuung und Unterstützung im Alltag zuhause erforderlich.

Die HELP Akademie bildet nach der allgemeinen Sperre in Sonderkursen Seniorenassistenten und Senioren-Betreuer aus, um diesem nun besonderen Bedarf gerecht zu werden.

Nach der Freigabe der Seminare werden daher von der HELP-Akademie verstärkt neue Sommer und Herbst-Kurse angeboten. Informationen dazu finden Sie ab Mai 2020 auf der HELP Home-Page (https://www.help-akademie.de)

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung zur Ausbildung von Senioren-Assistenten und Berufsbetreuern.

Firmenkontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

80335 München

089-21 54 59 20

info@help-akademie.de

https://www.help-akademie.de

Pressekontakt

HELP Akademie München- AZAV-zertifizierter QM-Beauftragter, Marketing und Presse

Theo Stamm

Fürstenrieder Strasse 279 a

80332 München

08921543305

marketing@help-akademie.de

http://www.help-akademie.de

HELP Seniorenassistenten-Ausbildung,