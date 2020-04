"Tom Brady. Sein Spiel. Sein Leben" Von Peter Dewald

Erste deutsche Biographie über den erfolgreichsten Quarterback der NFL-Geschichte,

250 Seiten, 148 Farbfotos, 74 Tabellen, 20,00 €.

Tom Brady dominierte bis zu seinem Wechsel zu den Tampa Bay Buccaneers zwei Jahrzehnte lang mit den New England Patriots die NFL. Viele Deutsche kennen ihn als den erfolgreichsten Quarterback der NFL-Geschichte und verfolgen die Spiele dieses Stars und Aushängeschilds der Liga. Aber wer weiß schon, wie zäh und gleichzeitig staunenswert Bradys Karriere verlief?

Dieses Buch des NFL-Experten Peter Dewald zeichnet Bradys Weg nach, von den mühsamen Anfängen in der High School bis zu seiner 20. Saison bei den New England Patriots 2019. Brady startete im Football mit nur mäßigem Talent und hatte sich gegen starke Konkurrenten durchzusetzen. Mit einem Schuss Naivität, einer gehörigen Portion Sturheit und einem Trainingsfleiß, der an Besessenheit grenzt, arbeitete er sich empor bis ganz oben und wurde zu dem hocheffizienten und nervenstarken Führungsspieler, der er noch heute ist.

Doch Brady ist vor allem ein Mannschaftsspieler. So verwebt das Buch die Geschichte Bradys mit dem Aufstieg der New England Patriots zur erfolgreichsten Franchise der Super-Bowl-Ära. Und mit den Weggefährten im Team, etwa dem genialen und unsentimentalen Head Coach Bill Belichick, dem tragischen Tight End Aaron Hernandez oder dem massigen Anker der Verteidigung, Vince Wilfork. Viele Mitspieler, aber auch herausragende Gegner werden im Buch in Kurzbiographien lebendig.

Kenntnisreich und unterhaltsam führt der Autor den Leser von Saison zu Saison, mit zahlreichen Farbfotos, aussagekräftigen Statistiken und grafisch auflockernden Kurzbeiträgen zu wichtigen Personen und Fakten. Diese Biographie ist so packend und romanhaft wie Bradys Karriere.

Zum Autor: Peter Dewald (*1968) ist NFL-Experte. Er betreibt den Blog pro-football-news.de, schreibt für das Magazin Touchdown24 und ist Lehrbeauftragter für American Sports an der Universität. Der promovierte Sportsoziologe hat auch wissenschaftlich über amerikanische Sportarten geforscht. Er wohnt in Würzburg, ist verheiratet und hat vier Kinder.

Selbstverlag des Autors in dem bisher ein Buch veröffentlicht wurde. Mit ergänzendem Footballblog für Nachrichten und Podcsts über die NFL, Tom Brady und die New England Patriots und einer Bestellplattform.

