Digitale Markterschließung und Onlinemarketing in Zeiten von Corona / Covid-19 mit Görs Communications

Coronakrise als Katalysator für Digitalisierung, Digital Relations und Digital Business

Die Digitalisierung ist eine Herausforderung, der sich über kurz und lang alle Unternehmen stellen müssen - und je früher sie sich damit auseinandersetzen, desto größer ist die Chance, später nicht zu den Abgehängten zu gehören. Das predigen Unternehmensberatungen / Marketingberatungen / Digitalberatungen wie Görs Communications ( https://www.goers-communications.de ) bereits seit Jahren. Kaum jemand hat aber bislang die Notwendigkeit verstanden. Nichts ist passiert. Vielleicht ging es allen einfach viel zu gut (?!) Jetzt - in Zeiten von Corona / Covid-19 - sind Gejammer und Schäden umso größer. Die aktuelle Coronakrise beschleunigt den Digitalisierungsdruck - und zeigt leider auch, wie sehr Unternehmen, Organisationen, die Wirtschaft und das Bildungssystem in Deutschland bei der Digitalisierung hinterherhinken / Defizite offenbaren. Handeln Sie daher jetzt! Sie können uns vertrauen: Die Marketing-, Unternehmens- und Digitalberatung (https://www.goers-communications.de) Görs Communications ist seit Jahren vom Bundeswirtschaftsministerium autorisierte go-digital-Beratung (http://www.goers-communications.de/staatlich-gefoerderte-onlinemarketing-beratung-go-digital-kmu/), Google Ads zertifiziert, DPRG-Mitglied uvm. Wir wissen also, was wir (für Sie) tun!

Mit Marketing, PR und Digitalisierung in Zeiten von Corona / Covid-19 erfolgreich sein / bleiben

Unternehmen (vor allem KMU), Organisationen, die Wirtschaft allgemein und auch Sie als Person müssen die Digitalisierung und die digitale Markterschließung nun im Schatten von Corona / Covid 19 äußerst ernst nehmen!

Unternehmen, Organisationen und Personen sich auch darauf einstellen, dass ihre Bekanntheit mit der Online-Kommunikation steht und fällt, weil das Internet alle anderen Medien an den Rand drängt. Auch das Image wird immer stärker von den Kommunikationsmaßnahmen im Internet bestimmt, eine Entwicklung, die ebenfalls von vielen Unternehmen unterschätzt wird.

Und deshalb benötigt man bei der digitalen Markterschließung nicht nur eine Strategie, die für die Coronazeit gilt, sondern einen Blick aufs große Ganze. Beschränken Sie sich bei der Online-Kommunikation nicht auf ein oder zwei verschiedene Maßnahmen, sondern setzen Sie auf eine 360-Grad-Kommunikation, bei der die einzelnen Maßnahmen - also von Onlinemarketing, Content Marketing über Social Media, Suchmaschinenmarketing (SEM) und Suchmaschinenoptimierung (SEO), Mobile Marketing, Digital Relations bis zur Online-PR uvm. - geschickt miteinander verschränkt werden. Und zwar auch noch möglichst so, dass das Budget geschont wird.

Eine Beratung und ein typischer Maßnahmen-Fahrplan zur Digitalisierung / digitalen Markterschließung von Görs Communications beinhaltet in der Regel folgende Punkte:

Analyse:

Ohne eine vorherige Analyse der bestehenden Kommunikationsmaßnahmen geht es nicht. Die digitale Unternehmens- und Marketingberatung Görs Communications zeigt im Rahmen ihrer Beratung auf, wo jeweils die Stärken und Schwächen der Unternehmen bei der digitalen Markterschließung liegen. Besonders im Fokus steht dabei die Webseite, da dies immer der Dreh- und Angelpunkt der digitalen Kommunikation ist.

Website-Optimierung (SEO und Content Marketing):

Wie lässt sich der Erfolg bei den Suchmaschinen systematisch vorantreiben, was muss beim Onpage-SEO und Offpage-SEO beachtet werden? Eine Frage, die wohl so ziemlich alle Unternehmen umtreibt, schließlich sollte Google (und mit Abstrichen Bing), Yahoo und Co. immer ein zentraler Traffic-Bringer sein. Zudem bietet die Agentur bei der digitalen Markterschließung immer eine Einführung ins Content Marketing, zeigt auch hier Wege auf, wie mit relativ bescheidenen Mitteln viel bewegt werden kann.

Social-Media-Kommunikation und Social-Media-Werbung:

Social Media wird leider von viel zu vielen Agenturen als Selbstzweck angesehen, man "muss es irgendwie tun" und es wird primär auf "Likes", "Retweets" oder "Shares" geachtet. Die Agentur Görs Communications wählt jedoch einen anderen Weg, für uns ist Social Media nur ein Mittel zum Zweck, und dieser Zweck besteht vornehmlich darin, über zusätzlichen Traffic und zusätzliche Bekanntheit den Umsatz zu steigern.

Online-PR:

Im Gegensatz zu Social Media setzt Online-PR noch auf klassische Medienarbeit und Werkzeuge, die noch aus der Print-Welt stammen, wie etwa digitale Pressemitteilungen. Der Vorteil von Online-PR liegt vor allem darin, dass Online-PR sehr gut mit den SEO- und Content-Marketing-Maßnahmen verbunden werden kann - und damit ein sehr gutes Leistungsverhältnis erzielt.

Google Ads (ehemals Google AdWords):

Dass Google Ads so viel Bedeutung beigemessen wird, liegt vor allem an der dominanten Stellung, die Google im Werbemarkt hat. Google hat in Deutschland unter den Suchmaschinen nicht nur einen Marktanteil von rund 90 Prozent, sondern ist auch der Anbieter, bei dem sich Werbung am effizientesten schalten lässt. Wie, erfahren Sie bei uns in der Beratung.

Görs Communications ist zertifizierter Google-Ads-Partner und vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) autorisierte go-digital-Beratung

Schon gewusst? Mit dem Förderprogramm "go-digital" unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie den Mittelstand auf dem Weg in die digitale Zukunft. Görs Communications wurde im Rahmen des go-digital Förderprogramms als Beratung für das Modul "digitale Markterschließung" autorisiert.

Görs Communications (Lübeck / Ostsee / Hamburg) sorgt für Kundengewinnung, besseres Image, Bekanntheits- und Umsatzsteigerung durch PR, Marketing und Media. Als Unternehmensberatung, als Agentur und als Coach für Public Relations (PR), Marketing und Digitalisierung helfen wir unseren Kunden, mit optimierter Kommunikation und modernem Marketing viel mehr zu erreichen: Mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Bekanntheit, mehr Aufmerksamkeit, klare Positionierung, cleveres Marketing, professionelle PR.

Wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können: Communications, Consulting, Content und Coaching. Für alles andere greifen wir bei Bedarf auf unserer über Jahrzehnte gewachsenes, erfahrenes und belastbares Experten-Netzwerk zurück.

Wir lieben und leben hanseatische Werte. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sind und bleiben unsere Maximen. Deshalb schätzen uns unsere Kunden seit vielen Jahren als Berater, Coach und Sparringspartner auf Augenhöhe. Vor allem in Hamburg und Schleswig-Holstein, aber auch über Norddeutschland hinaus.

