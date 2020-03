Es lohnt sich, früh dabei zu sein: Neue QR-Rechnung - oneresource ag macht QR-ready!

Wil im März 2020 - Ohne Bremsspuren setzt oneresource ag ihren Erfolgskurs fort und bringt mit dem neuen Service "QR-ready" ein aktuelles Angebot auf den Markt. Zielsetzung ist es, das System der Kunden rechtzeitig für den effizienten Zahlungsverkehr anzupassen, damit sie ihre Rechnungen einfacher, schneller und bequemer auch in Euro erstellen können. Lesen Sie alles rund um die QR-Rechnung und wie man fit für den effizienten Zahlungsverkehr bleibt: https://oneresource.com/neue-qr-rechnung-effizienter-zahlungsverkehr-ab-30-06-2020/

Intensiv wurde an dem neuen Projekt gearbeitet und das seit Wochen angekündigte Angebot optimiert, um es so gut als möglich auf die Kundenbedürfnisse abzustimmen. Mit der Einführung der QR-Rechnung legt der Finanzplatz den Grundstein für digitale Finanzabläufe. Ab heute können Sie vom effizienten Service von oneresource ag als Kunde auch profitieren. Die QR-Rechnung schlägt eine Brücke zwischen der papierbasierten und der digitalen Welt, da sie sowohl am Postschalter als auch fürs Mobile Banking und E-Banking genutzt werden kann. Der neue Service "QR-ready" von oneresource ag macht das System und das Team ihrer Kunden fit dafür. Die Kunden erfahren, wie sie Lieferantenrechnungen schnell, bequem und fehlerfrei verarbeiten können und leiten daraus wegweisende Strategien ab: https://oneresource.com/neue-qr-rechnung-effizienter-zahlungsverkehr-ab-30-06-2020/

Der Geschäftsführer der oneresource, Paolo Strever, ist sicher, dass unter seiner Verantwortung die oneresource weitere Marktanteile hinzugewinnen wird: "Wir treffen mit dem neuen Serviceangebot "QR-ready" die Kundennachfrage nahezu punktgenau und konnten ausserdem eine Reihe massgeblicher und innovativer Akzente setzen."

oneresource ag kann seit vielen Jahren seine Geschäftspartner mit Zuverlässigkeit und Transparenz überzeugen. Am Hauptsitz in Wil werden permanent neue und zukunftsweisende Dienstleistungen entwickelt. Hier können Sie weitere Informationen finden und das Potenzial entdecken, das Sie mit dem Serviceangebot "QR-ready" für Ihr Unternehmen erschliessen.

oneresource ag

Paolo Strever

Zürcherstrasse 65

9500 Wil (SG)

Schweiz

E-Mail: info@oneresource.com

Homepage: https://oneresource.com/

Telefon: +41 71 950 55 55

