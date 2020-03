Michael Schulz, Geschäftsführer der adesta GmbH & Co.KG sowie der adesta Consulting GmbH, ist jetzt in den Senat der Wirtschaft Deutschland berufen worden. Dort vertritt er gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gemeinwohlorientierte Ziele einer Nachhaltigkeit im Sinne der ökosozialen Marktwirtschaft.

Der Senat der Wirtschaft lebt das traditionelle Konzept, das man aus der Antike kennt: Ein ausgewogener Kreis von Persönlichkeiten unabhängigen Geistes folgt dem Gemeinwohl anstatt allein partikularen Interessen. Impulsgeber in diesem Kreis sind neben vielen weiteren Experten die Ehrensenatoren Jean-Claude Juncker, Prof. Günther Verheugen, Prof. Klaus Töpfer, Prof. Jürgen Rüttgers und Rosi Gollmann.

Dazu Michael Schulz: "Ich freue mich sehr über diese Berufung. Nachhaltiges Wirtschaften und damit verbunden die soziale und gesellschaftliche Verantwortung sind mir schon immer wichtig gewesen. Der Leitgedanke "Verantwortung übernehmen und Nutzen stiften" begleitet meine Frau und mich bereits seit Firmengründung von adesta. Er ist die Grundlage für unser werteorientiertes Denken und Handeln sowie dem ehrlichen Interesse, in der Gesellschaft Positives zu bewirken."

Bei der Senatsarbeit stehen Fairness und Partnerschaft im Wirtschaftsleben sowie die soziale Kompetenz und ethischen Grundsätze von Firmen und Führungskräften im Vordergrund. Im Fokus sind dabei insbesondere unternehmerische Verantwortung, werteorientierte Unternehmensführung und die Unterstützung von gemeinwohlorientierter Politik.

Mehr erfahren: https://www.adesta.de/ueber-adesta/neuigkeiten/michael-schulz-in-den-senat-der-wirtschaft-berufen-277

adesta ist seit mehr als 20 Jahren bekannt als Recruiting- & Outsourcing-Spezialist mit einem umfangreichen Produktportfolio. Vielfalt, Qualität und Schnelligkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Im Rahmen von Corporate Social Responsibility (CSR) und einer ganzheitlichen, nachhaltigen Unternehmensethik engagiert sich adesta und übernimmt dabei Verantwortung in sozialen, gesellschaftlichen Projekten und praktiziert einen wertschätzenden Umgang mit Natur und Umwelt.

Weitere Informationen über adesta: www.adesta.de

Senator Michael Schulz, adesta GmbH & Co.KG , adesta Consulting GmbH