FREE NOW verstärkt Nachtverkehr des ÖPNV in Hamburg

Taxis können ab sofort zu Sonderkonditionen über die App gebucht werden

-Das Angebot wird in der Nacht vom 1. auf den 2. April in die FREE NOW App integriert und ist dann täglich zwischen 0 Uhr bis 6 Uhr aktiv.

-FREE NOW unterstützt mit diesem Angebot den öffentlichen Personennahverkehr der Stadt Hamburg, die den Linienbetrieb dem aktuellen Fahrgastaufkommen anpassen wird.

-Kunden mit HVV Zeitkarten, DB City Ticket oder Einzelkarten für den Großbereich zahlen für eine Fahrt vier Euro pro Person, für alle anderen kostet die Fahrt acht Euro pro Kopf.

-In jedem Fahrzeug dürfen höchstens zwei Personen mitgenommen werden.

Hamburg, 31. März 2020 - Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es im öffentlichen Personennahverkehr der Hansestadt Hamburg ab dem 1. April Einschränkungen auf diversen Strecken und Linien. Für Menschen, die aus wichtigen Gründen weiterhin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, setzt die Stadt deshalb ein zusätzliches Nachtangebot auf. So können sich Fahrgäste nachts in der Zeit von 0 Uhr bis 6 Uhr eine Taxifahrt zum Sondertarif von vier Euro pro Person buchen, wenn sie Inhaber einer HVV Zeitkarte, eines DB City Tickets oder einer Einzelkarte für den Großbereich sind. Alle anderen Fahrgäste zahlen in dieser Zeit jeweils acht Euro pauschal. FREE NOW, Europas führender Mobilitätsanbieter mit Hauptsitz in Hamburg, beteiligt sich an dieser Initiative und wird beide Buchungsoptionen ab dem 2. April in seiner App anbieten.

Von Tür zu Tür mit kurzen Wartezeiten

Taxis können zu den genannten Konditionen in den angegebenen Nachtzeiten über die FREE NOW App gebucht werden. Wer im Besitz eines gültigen HVV- oder DB-Tickets ist, muss dieses dem Taxifahrer bei Fahrtantritt vorzeigen und wird direkt vom Abholort seiner Wahl an die Zieladresse gebracht. Am Ende der Fahrt kann der günstige Pauschalbetrag bargeldlos direkt über die FREE NOW App bezahlt werden. Mit dieser Maßnahme wird die gesundheitliche Sicherheit von Fahrgast und Fahrer ein Stück weit erhöht. "Wir beteiligen uns gern an der Initiative der Stadt Hamburg. Mit über 2.300 angeschlossenen Fahrern können wir jedem Fahrgast, der im Hamburger Stadtgebiet bestellt, auch in den Nachtstunden innerhalb einer kurzen Wartezeit ein Taxi vermitteln. Gemeinsam mit allen angeschlossenen Kooperationspartnern machen wir somit einen lückenlosen Transport zu attraktiven Konditionen für alle Fahrgäste möglich", so Alexander Mönch, Deutschland-Chef bei FREE NOW.

Zusätzliche Touren für Hamburger Taxifahrer

Für alle Hamburger Taxifahrer bedeutet das neue Angebot zusätzliche Fahrten. "Aktuell sehen wir einen deutlichen Rückgang der Nachfrage. Deshalb zählt für die Fahrer aktuell jede Tour. Zusammen mit der Stadt Hamburg können wir so einen sinnvollen Beitrag leisten, sowohl die Fahrer als auch die Fahrgäste in dieser herausfordernden Zeit mit alternativen Transportmöglichkeiten zu unterstützen", ergänzt Mönch.

Wer eine Fahrt zu den angegebenen Sonderkonditionen über die FREE NOW App bucht, zahlt ab dem 2. April entweder vier Euro oder acht Euro pro Person im gesamten Hamburger Stadtgebiet. Die Buchungsoption trägt den Namen "Nachthelden". Die Abrechnung erfolgt direkt über die FREE NOW App. Der Taxifahrer erhält am Ende jeder gefahrenen Tour den vollen Taxameter-Preis. Den Differenzbetrag übernehmen die Stadt Hamburg und FREE NOW.

Weitere Informationen zu den neuen Sondertarifen und den Buchungsoptionen finden Sie hier: https://free-now.com/de/hvv-nachthelden

Über FREE NOW:

FREE NOW ist das Ride-Hailing Joint Venture von Daimler und BMW. Es besteht aus den Verticals FREE NOW (ehemals mytaxi, 12 europäische Märkte), Beat (5 lateinamerikanische Märkte und 1 europäischer Markt), Kapten (3 europäische Märkte) und hive (5 europäische Märkte). Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Verticals derzeit von 39 Millionen Nutzern in 18 Märkten und 130 Städten genutzt werden. Damit ist die FREE NOW Gruppe der größte Anbieter von Ride-Hailing Services in Europa und der am schnellsten wachsende Anbieter in diesem Bereich in Lateinamerika. Insgesamt arbeiten mehr als 1.800 Mitarbeiter in rund 35 Büros.

Weitere Infos unter https://free-now.com/de/

