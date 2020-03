MAMAG Museum zeigt Ausstellung online

Österreich/ In der Zeit des COVID-19 können Millionen Menschen keine Museen besuchen.

In Zeiten der Krise wie heute weltweit, ist Kunst besonders wichtig. Kunst spiegelt die Gesellschaft, Kunst zeigt innere Freiheit, Kunst verbindet. Weil es in dieser Zeit schwierig ist, ins Museum zu gehen, kann man diese auch gemütlich von Zuhause aus weltweit besuchen. Viele Museen zeigen in Zeiten der Digitalisierung ihre Ausstellungen und Sammlungen online. Einer dieser Museen das viele Kunstwerke der Aktuellen Ausstellung auch online zeigt, ist das MAMAG Modern art Museum in Österreich. In der aktuellen Ausstellung, die jetzt auch Online zu sehen ist, sind Kunstwerke der Künstler Tanja Playner, Monica Jimeno, Sergio Arcos, Jeannette Canale, Pablo Picasso, Salvador Dali, Mel Ramos, Armen Sarvazyan, Sinikka Elfving, Pari Ravan, Yitzhak Weissman zu sehen.

Egal wo man gerade ist, kann man einige Kunstwerke der Ausstellung virtuell geniessen:

MAMAG Museum Online Ausstellung (http://www.mamag-museum.com/kunstreise%20von%20picasso%20bis%20heute.htm)

Das MAMAG Museum ist ein privates Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Niederösterreich zwischen Wien, Salzburg, Linz, Wels und München.

Die Kernsammlung des Mamag Museum besteht aus Original Kunstwerken der Pop Art Künstlerin Tanja Playner

Besucher des MAMAG Museum haben die Möglichkeit in wechselnden Sonderausstellungen die Kunst aufstrebender so wie etablierter Künstler aus der ganzen Welt zu betrachten. In den Ausstellungen sind Fotokunst, moderne malerische Ansichte, Druckgrafiken, Lithografien, Skulpturen, Mischtechniken zeitgenössischer Kunst bis zum Pop Art zu sehen.

Firmenkontakt

MAMAG Modern Art Museum and Gallery GmbH

Heinz Playner

Linzer Strasse 342

1140 Wien

+43 664 2142 885

office@mamag-museum.com

http://www.mamag-museum.com

Pressekontakt

MAMAG Modern Art Museum

Heinz Playner

Linzer Strasse 342

4400 Steyr

+43 664 2142 885

office@mamag-museum.com

http://www.mamag-museum.com

COVID-19, online ausstellung, museum, virtuelle ausstellung, online museum