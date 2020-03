Soforthilfe von oneresource ag: aktuelles Personalmanagement!

Wil im März 2020 - Insbesondere innovativ und vertrauenswürdig macht "Human Capital Management" (HCM) von oneresource ag zu einer Ausnahmeerscheinung. In der aktuellen Situation unterstützt oneresource ag ihre Kunden insbesondere im Bereich des Personalmanagements mit innovativen Lösungen, um mit den gehäuften Fragen im Gebiet des HRM zu weiterzuhelfen. oneresource ag bietet den Kunden Soforthilfe sowie die Erfahrungswerte und Know-how in den Bereichen Personalverwaltung und Personalführung an. Mehr darüber finden Sie ab sofort im Internet unter: https://oneresource.com/corona-ihr-unternehmen/

Das Human Capital Management von oneresource ag garantiert die bestmögliche Lösung durch fortschrittliche Analysefunktionen, um Personalziele und Unternehmensstrategie besser aufeinander abstimmen zu können. oneresource besitzt Spezialisten im Gebiet des HRM, welche den Kunden kurzfristig, effizient und effektiv zur Seite stehen können, um die aktuelle Situation bestmöglichst zu bewältigen. Aufgrund der Tätigkeit bei vielen unterschiedlichen Kunden und Branchen besitzt oneresource ag nicht nur Fach-Know-how, sondern auch Herangehensweisen, Best Practice Wissen und Praxistools, die schnell und nachhaltig zur Unterstützung in der aktuellen Situation implementiert werden können.

Die Vorteile des aktuellen Angebotes von der oneresource ag liegen auf der Hand: Die Kunden erhalten kurzfristige HR-Instrumente und Möglichkeiten zur Optimierung der aktuellen Situation, sowie zur Beantwortung arbeitsrechtlicher Fragestellungen und zur Handhabung von Kurzarbeit (KUA). Sie erfahren über arbeitsrechtliche Massnahmen, Reorganisationen, Restrukturierungen. Mehr darüber finden Sie: https://oneresource.com/corona-ihr-unternehmen/

Paolo Strever, der Geschäftsführer der oneresource ag sagte zu diesem Thema: "Wir entwickeln bei uns die auf unseren Kunden zugeschnittenen Softwarelösungen zu besten Konditionen und bieten auch weiterführende Consulting-Themen zur Erarbeitung von aktuellen Konzepten und technischen Einstellungen an Systemen."

oneresource begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich und liefert nachhaltige Lösungen. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Anbietern der Digitalisierung und hat seinen Sitz in Wil (die Schweiz).

oneresource ag

Paolo Strever

Zürcherstrasse 65

9500 Wil (SG)

Schweiz

E-Mail: info@oneresource.com

Homepage: https://oneresource.com/

Telefon: +41 71 950 55 55

