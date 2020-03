Zirbeldrüse - warum sie gerade jetzt so wichtig ist

Diese wichtige Drüse, die auch als unser drittes Auge bekannt ist, hat enormen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Leben

Am 08.03.2020 saß Alexander der Gesundcoach mit der Ärztin Zahra Bergmann im Raum Frankfurt auf dem Wohnzimmersofa und sprach mit ihr über wichtige Themen für seinen großen Schlafkongress, der heute zu Ende geht.

Zahra Bergmann stammt ursprünglich aus dem Iran und arbeitet seit 1999 als Ärztin. Durch eigene leidvolle Erfahrungen mit chronischen Erkrankungen hat sie die Grenzen der klassischen Medizin erkennen müssen und ist auf die Suche gegangen und hat alternative Wege der Behandlung und Heilung gefunden.

In dem Gespräch ging es unter anderem auch um die Zirbeldrüse, die Zirbeldrüsenverkalkung, die Zirbeldrüsenreinigung und schließlich um die Zirbeldrüsenaktivierung.

Die Zirbeldrüse sitzt ziemlich genau in der Mitte unseres Kopfes und wird auch als 3. Auge bezeichnet. Im Laufe der menschlichen Entwicklungsgeschichte hat sich diese wichtige Drüse offenbar von der ursprünglichen Größe von ca. drei Zentimetern auf nur mehr wenige Millimeter zurückgebildet und ist bei den meisten Menschen heute bereits ab dem 12. Lebensjahr komplett deaktiviert.

Klarträume und telepathische Verbindungen

Zahra Bergmann berichtet in Ihrem Protokoll zur Zirbeldrüsen-Aktivierung, dass auch ihre Tochter und sogar das AUPAIR über Klarträume bei sich selbst erzählten. Außerdem war Zahra plötzlich telepathisch mit ihrem AUPAIR in Verbindung.

Dadurch bestätigte die Ärztin Zahra Bergmann auch die großartige Arbeit von Dr. Norman Walker, der bereits 1985 im Alter von 99 Jahren verstorben ist und schon damals der Welt mitteilte, dass eine blockierte und verkalkte Zirbeldrüse wieder vollkommen regenerierbar sei. Sie kann geduldig erweckt und trainiert werden. Fange gelassen und entspannt mit Übungen an.

Und damit zeigt sich auch, warum gerade jetzt eine funktionierende Zirbeldrüse so wichtig ist. Wozu brauchen wir überall gesundheitsschädliche Strahlung? Um zu kommunizieren? Nein. Die Menschheit hat es in den letzten vielleicht 100 Jahren geschafft, alles zu vergessen und sich abtrainieren zu lassen, was immer schon funktioniert hat.

Beginne noch heute mit der Zirbeldrüsen-Aktivierung

Beginne noch heute damit, die Zirbeldrüse wieder zu aktivieren und sei damit Du die Veränderung, die Du Dir für die Welt wünschst. Denn die weiteren Recherchen und Experimente von Zahra Bergmann bestätigten, dass, wenn Du Dein drittes Auge reaktivierst, damit auch bei den Dir nahelebenden Menschen ebenfalls das dritte Auge reaktiviert wird.

Mehr Infos und eine konkrete Anleitung zur Re-Aktivierung der Zirbeldrüse findest Du hier: http://zirbeldrüse.info

Ich helfe Menschen gesünder, glücklicher und länger zu leben.

Kontakt

ALEXANDER DER GESUNDCOACH

Sascha Heinzlmeier

La Rambla 13-1

07003 Palma de Mallorca

004982160080770

presse@gesundcoach.tv

https://gesundcoach.tv/

Zirbeldrüse, 3. Auge, drittes Auge, Zirbeldrüse aktivieren, Zirbeldrüsenverkalkung, Zirbeldrüsenreinigung, Zahra Bergmann, Heilung, chronische Erkrankungen, Klartraum, Klarträume, telepathisch,