Andreas Engleder verstärkt MMI Digital Services als Head of New Digital Business & Digital Sales

Neu-Isenburg, 26.März 2020. Seit Anfang Februar 2020 ist Andreas Engleder Head of New Digital Business & Digital Sales bei Medizinische Medien Informations GmbH (MMI).

In dieser Position "Head of New Digital Business & Digital Sales" unterstützt Andreas Engleder den Leiter Verkauf und Media Services, Thomas Lang. Andreas Engleder ist für die Vermarktung des Produktes "VIGIE" (franz. für "Wache") - eine workflow-integrierte Informationsplattform zur Verbesserung der Arzneimitteltherapie und Risikoprävention im klinischen Bereich - verantwortlich.

Vor seinem Wechsel zu MMI hatte der gebürtige Österreicher die Geschäftsleitung Marketing & Kommunikation bei einem Marktführer im digitalen Gesundheitsmarkt inne. Außerdem war er Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter bei einem Schweizer Anbieter für den Vertrieb hochwertiger innovativer Gesundheitsprodukte sowie in verschiedenen leitenden Positionen bei einem international tätigen pharmazeutischen Groß- und Einzelhandel tätig.

"Wir freuen uns sehr, mit Andreas Engleder einen erfahrenen Marketing- und Kommunikationsprofi an Bord zu haben", sagt Marijo Jurasovic, Geschäftsführer der MMI. "Er ist eine Verstärkung unseres Teams, gerade im Hinblick auf die ständig fortschreitende Digitalisierung."

Medizinische Medien Informations GmbH (MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Medizinische Medien Informations GmbH - mit Sitz in Neu-Isenburg - wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken.

MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -Informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VDIAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

