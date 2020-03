Designstarke Herrenschuhe in Übergröße bequem bei schuhplus finden

Was das Männerherz begehrt - Schuhe in großen Größen

Herrenschuhe in Übergröße sorgen gekonnt für den großen Auftritt. Ob leichte Sommerschuhe oder kuschelig warm gefütterte Schuhe für die kalten Tage - das Sortiment bei schuhplus - Schuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/) ist überaus vielseitig und einfach großartig. Bequeme Sneaker, stylische Slipper, funktionale Outdoor-Schuhe aus extra robusten Materialien sowie Glattlederschuhe, Business-Schuhe und vieles mehr erwartet den anspruchsvollen Kunden im renommierten Übergrößen-Schuh-Store.

Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen hat einfach mehr zu bieten. Für jede Jahreszeit und jede Gelegenheit findet sich in dem umfangreichen Produktportfolio des Shops eine Fülle an attraktiven Modellen in den Größen 46 bis 54 für den stilbewussten Mann. Ob für die Freizeit oder für den beruflichen Alltag, ob für ausgedehnte Spaziergänge oder für die Party am Abend - Herrenschuhe in Übergröße (https://www.schuhplus.com/herrenschuhe/) mit dem besonderen Bequemlichkeitsfaktor lassen die Herzen qualitätsbewusster Herrschaften rasch höherschlagen. Der hohe Tragekomfort und die maskulinen Designs überzeugen bei jedem Schritt. Sowohl in dezenter Optik, als auch in extravaganten Styles - sportlich oder elegant - findet der Mann von Welt stets die passenden Herrenschuhe in XXL-Größe.

Für Herren mit Format

Hineinschlüpfen und sich wohlfühlen lautet die Devise. Shoppen im hervorragend sortierten Online-Shop macht einfach Freude. In der Tat können modebewusste Männer gar nicht genug bekommen von den trendigen Begleitern, die sich im aktuellen Sortiment finden lassen. Wer früher Herrenschuhe in Übergröße kaufen wollte, stand meist vor einer immensen Herausforderung: Entweder ließ der Tragekomfort zu wünschen übrig, der Fuß wirkte optisch durch den jeweiligen Schuh noch größer - und auch die Materialqualität von Schuhen in großen Größen war nicht immer zufriedenstellend. Die Zeiten haben sich geändert - und heute gibt es schuhplus. Das hochwertige Angebot in starken Maßen macht auf kreative Art und Weise dort weiter, wo andere längst aufhören.

Schuhe in großen Größen, die gefallen

Fesche Halb- bzw. Schnürschuhe, edle Mokassins, derbe Boots, lässige Sandalen, schmucke Businessschuhe und vieles mehr fallen bei der Shopping-Entdeckungsreise im schuhplus-Sortiment sofort ins Auge. Wer mag, kann sich die Suche nach den passenden Übergrößenschuhen dank der Funktionalität und der sehr guten Benutzerfreundlichkeit des Online-Shops noch leichter machen: Einfach nach Schuhart, Farbe, Größe und weiteren Faktoren selektieren - und schon werden die attraktivsten Herrenschuhe in großen Größen gelistet. Mit nur wenigen Klicks können so genau die Modelle bestellt werden, die auf Anhieb am besten gefallen.

Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

