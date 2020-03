Online-Bildungsanbieter unterstützt Deutschland in der Krise

Kostenfreies Online-Training zum digitalen Leben und Arbeiten 4.0 für alle

27. März 2020, Königstein im Taunus

Ab Freitag, den 27. März 2020, stellt der Online-Weiterbildungsanbieter karriere tutor® unter www.unser-geschenk-fuer-deutschland.de (http://www.unser-geschenk-fuer-deutschland.de/) ganz Deutschland ein kostenfreies Online-Training mit dem Titel "Digitales Leben und Arbeiten 4.0" bereit.

Unter dem Motto "Zu Hause lernen, zusammen etwas bewegen!" ruft die karriere tutor GmbH dazu auf, die Zeit zu Hause aktiv und sinnvoll zu nutzen, und zeigt, dass Bildung auch in der aktuellen Corona-Krise nicht pausieren muss.

Ab dem 27. März 2020 stellt die karriere tutor GmbH allen Bürgern in Deutschland ein kostenfreies Online-Training zur Verfügung. Damit möchte der zertifizierte Weiterbildungsanbieter jedem Einzelnen die Chance bieten, die Zeit zu Hause aktiv und sinnvoll zu nutzen, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Das Online-Training "Digitales Leben und Arbeiten 4.0" hat die karriere tutor GmbH speziell zur Unterstützung bei den Herausforderungen der Digitalisierung entwickelt, denen wir uns nun umso schneller stellen müssen. Das darin vermittelte Wissen und Know-how ist abgestimmt auf die Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 und für Fach- und Führungskräfte sämtlicher Branchen und Fachgebiete relevant. karriere tutor® ist damit der erste private Anbieter für Online-Weiterbildungen, der mit einem kostenfreien Bildungsangebot auf die Krisensituation reagiert.

Für Millionen von Menschen in Deutschland spielt sich das Leben und Arbeiten aktuell zu Hause in den eigenen vier Wänden ab. Das Coronavirus hat uns dazu gezwungen, öffentliche Einrichtungen - wie Schulen - und Geschäfte zu schließen. Ein Großteil der Unternehmen hat seine Mitarbeiter bereits ins Home-Office geschickt. Soziale Kontakte sollen vermieden werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel appellierte in ihrer Ansprache vom Mittwoch, den 18. März 2020, an alle Bürger im Bundesgebiet unter anderem daran, dem Virus nicht passiv entgegenzutreten, lernfähig zu bleiben und die Krise gemeinsam zu bewältigen, indem jeder Einzelne sein Bestmögliches tut.

"Genau hier möchten wir als Weiterbildungsanbieter für Online-Lehrgänge anknüpfen und somit einen wertvollen Beitrag in der Corona-Krise leisten", so Andrea Fischer, Co-Gründerin und Geschäftsführerin von karriere tutor®, und erklärt weiter: "Mit unserem kostenfreien Bildungsangebot möchten wir die berufliche Zukunft für so viele Menschen wie möglich stabilisieren. Unser Geschenk an Deutschland ist eine Chance für jeden Einzelnen. Damit es seine volle Wirkung entfalten und Deutschland auf dem Weg in die Digitalisierung voranbringen kann, hoffen wir, dass möglichst viele Menschen mitmachen und ihr erworbenes Wissen in ihre Unternehmen hineintragen."

karriere tutor® selbst lebt die Digitalisierung bereits seit der Gründung im Jahr 2015. Der Großteil der Mitarbeiter arbeitet im Home-Office und nutzt digitale Tools für die Zusammenarbeit. Auch die angebotenen Weiterbildungen werden komplett digital abgebildet: Die Teilnehmer lernen über eine Online-Lernplattform. In Online-Meetingräumen werden sie von den Dozenten unterrichtet und sie arbeiten in Lerngruppen zusammen.

Das kostenfreie Online-Training von karriere tutor® ist bis zum 30. April 2020 online und umfasst 14 Lerneinheiten inklusive Wissenstests zur Prüfungsvorbereitung. Die Themen reichen von einer Einführung in die Digitalisierung über neue Lern- und Arbeitsweisen in der Arbeitswelt 4.0 bis hin zu gesundheits- und persönlichkeitsbezogenen Aspekten in der digitalen Transformation. Am Ende kann eine Abschlussprüfung absolviert und ein Zertifikat erworben werden. Jeder, der seine Zeit zu Hause sinnvoll nutzen und beruflich gestärkt aus der Krise hervorgehen möchte, kann teilnehmen unter www.unser-geschenk-fuer-deutschland.de. (http://www.unser-geschenk-fuer-deutschland.de/)

Die 2015 gegründete karriere tutor GmbH mit Sitz in Königstein im Taunus ist Experte für Online-Weiterbildungen und Innovationsgeber im Bereich der beruflichen Weiterbildung. Das Unternehmen versteht sich als ganzheitlicher Begleiter für Menschen auf dem Weg zu mehr beruflichem Erfolg und Glück. Deshalb unterstützt es seine Kunden bei der beruflichen Weiterbildung und steht ihnen ganzheitlich zur Seite, damit sie ihre Karriereziele erreichen.

