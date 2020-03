Planetenklangschale Mars - Mut, Vertrauen und Energie mit 20% Rabatt

Passend zum Frühling und auch als kraftvolle und gleichzeitig wohltuende Unterstützung in der Coronavirus-Krisenzeit gibt es vom 1.4. bis 30.4. bei Abaton Vibra 20 % Rabatt auf alle Mars-Planetenschalen.

Die Coronavirus-Pandemie und die zu ihrer Eindämmung erlassenen behördlichen Maßnahmen schränken unser Leben auf ungewohnte Weise ein, was beengend oder sogar bedrohlich wirken kann. Aber all diese Maßnahmen zeigen auch ganz deutlich und klar, wie schnell, kraftvoll, zielstrebig und effektiv die Menschheit grenzübergreifend ins Handeln kommen kann, wenn sie wirklich will.

Und dennoch sind wir all das, was gerade geschieht, nicht gewohnt und finden uns in einer vollkommen neuen Situation wieder. Wir kennen es nicht, dass man uns in unserem Verhalten und in unseren alltäglichen Abläufen einschränkt, wie es seit Mitte März der Fall ist. Es entsteht ein kollektives Gefühl von Kontrollverlust und wir werden gezwungen, zu entschleunigen und innezuhalten, ob wir wollen oder nicht.

Man fordert körperlichen Mindestabstand von uns zu anderen Menschen. Der Begriff "social distancing" wird kreiert, der doch vielmehr "physical distancing" ist und nichts mit sozialer Distanz zu tun haben muss und auch nicht sollte, denn sozialen Kontakt und das Gefühl von Verbundenheit brauchen wir mehr denn je. Wir sollen zu Hause bleiben und es nur noch verlassen, wenn es absolut nötig ist. Täglich berichten die Medien von neuen Infektionen. Viele Menschen fühlen sich bedroht, haben Angst oder geraten sogar in Panik. Unsere Gesundheit, unser ganzes unser Leben scheint in akuter Gefahr. Unzählige haben zudem große Angst um ihre finanzielle Existenz. Umsätze brechen ein. Zahlreiche Einrichtungen und Unternehmen mussten angeordnet von Behörden schließen und wissen nicht, wie lange das noch so sein soll.

Doch hier kann der Planetenton Mars helfen. Denn alles befindet sich in Schwingung und wir haben die Wahl. Auch jetzt. Wir können uns einschwingen in Angst oder uns beruhigen. Mars unterstützt uns dabei, wieder in unsere Mitte zu finden und in Kontakt mit unserer Intuition, unserem Innersten. Mars ist der rote Planet, der die Menschheit seit jeher fesselt und fasziniert.

Und wie seine Farbe ist auch die Schwingung dieses Planeten: energiereich, kraftvoll und feurig. Doch Planetenschalen mit der Schwingung Mars sind viel mehr als nur energievoll. Mars holt uns zwar aus dem Winterblues mit seiner Lethargie, der Trübsal und dem sorgenvollen Grübeln heraus und bringt ins Handeln und Aktiv-sein.

Mars schenkt aber auch Bodenhaftung, indem er nicht nur das Dritte Auge und damit die Intuition, sondern auch das Wurzelchakra stärkt. Dieses Gefühl, sicher und geborgen zu sein. Beschützt und behütet. Blinder Aktionismus bringt uns in dieser herausfordernden Zeit nicht weiter. Und auch ein Erstarren in Angst und Sorge nicht.

Der Klang von Mars schwingt wieder harmonisch ein, sodass wir das passende Maß finden können, die genau stimmige Mischung aus Vertrauen und Aktiv-werden, aus Mut und uns getragen wissen. Mars zeigt und lässt wohlig spüren, dass es weder um Resignation und Erstarren geht, noch ums blinde Voranstürzen und Vorwärtsstolpern.

Diese Schwingung erinnert daran und lässt uns wissen, tief im Innern, dass alles gut wird. Es geht weiter, weil alles im Fluss ist. Weil sich das Leben nicht aufhalten und auch nicht anhalten lässt.

Mit dem Planetenton Mars finden wir genau den Energieschub, um ins Handeln und Tun zu finden und dies sinn-voll, also von Sinn erfüllt und bedacht. Heraus aus der Angst- und Sorgenstarre. Weg vom Angstmodus. Raus aus der Panik hin zu kraftvollen Visionen, die verwirklicht werden wollen, wenn sich diese Krise legt, weil sie ganz sicher vorüberzieht. So wie alles kommt und geht und geht und kommt. Weil alles schwingt. Weil alles fließt. Weil alles klingt. Nada brahma.

Vom 1.4. bis 30.4. gibt es 20% Rabatt auf alle Mars Planetenklangschalen bei Abaton Vibra:

https://www.sound-spirit.de/shop/Klangschalen/Klangschalen-Planetenschalen/Klangschalen-Planetenschalen-Mars/

Abaton Vibra bedeutet "Schwingungen des Allerheiligsten". Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

