Taiwans Fahrradindustrie erfindet Faltrad und E-Bike neu

Do, 03/26/2020 - 16:24

Taipei, 26.03.2020

Falträder werden immer beliebter. Sie sind portabel und eine bequeme Möglichkeit, sich in Städten zu bewegen und Lücken im öffentlichen Verkehrssystem zu überbrücken. Heute ist jedes zehnte Fahrrad, das weltweit produziert wird, ein Faltrad. Auch E-Bikes boomen. Da ist es nur logisch, dass immer mehr Falträder auch einen elektrischen Antrieb haben. Im Fahrradmodus dienen sie als Sportgerät, im elektrischen Modus helfen sie, wenn dem Fahrer die Puste ausgeht. Und im Gegensatz zu einem "großen" E-Bike passen Falträder in der Straßenbahn unter den Sitz.

Vom Boom profitiert auch Taiwan. Der Export von E-Bikes hat 2019 mit 647.860 Einheiten einen Rekordstand erreicht, das entspricht einem Zuwachs von 126% im Vergleich zu 2018. Der Umsatz dafür betrug 863 Millionen US-Dollar, wodurch sich ein Stückpreis von 1.333 US-Dollar ergibt. Mehr als 90% des taiwanesischen E-Bike-Exports ging nach Nordamerika und Europa.

Ein Traditionsunternehmen ist Pacific Cycles, das für seine innovativen Produkte mit dem Taiwan Excellence Award ausgezeichnet wurde. Seit 40 Jahren stellt Pacific Cycles unverwechselbare Produkte her, darunter Hochleistungs-Falträder und Mini-Velos, seit einigen Jahren auch E-Bikes. Zu den neuesten Produkten gehören das faltbare und behindertengerechte Handfahrrad HANDY, das Falt-Rennrad REACH, das für Langstreckenfahrten geeignet ist und in einen 29-Zoll-Koffer passt, sowie das IF-MOVE-Faltrad für den Stadtverkehr, das sich in 2 Sekunden zusammenklappen lässt.

Eine führende Marke für E-Bikes ist BESV. Mit seinem Faltrad PSF1 hat es in diesem Jahr den Taiwan Excellence Silver Award gewonnen. Während andere Hersteller Batterie und Motor außen am Rahmen eines herkömmlichen Faltrads befestigen, wurde dieses preisgekrönte Produkt von Grund auf als E-Bike konzipiert. Das verbessert die Steifigkeit und die Gesamtleistung des Produkts.

Über Taiwan Excellence

Taiwan Excellence zeichnet innovative Produkte aus Taiwan aus, die einen Mehrwert für Anwender weltweit bieten. Bewertet werden Aspekte wie Design, Qualität, Marketing, taiwanesische Forschung & Entwicklung sowie Fertigung. Das 1992 vom Wirtschaftsministerium (MOEA), R.O.C., initiierte Label für Taiwan Excellence wird von 102 Ländern anerkannt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.taiwanexcellence.de oder http://www.taiwanexcellence.org/de.

Über das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

Das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) wurde 1970 gegründet, um taiwanesische Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Geschäfte auf dem Weltmarkt zu unterstützen. In den letzten 40 Jahren hat es eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der taiwanesischen Wirtschaft gespielt. TAITRA wird von der Regierung und den Industrieverbänden gemeinsam gefördert und wird von der internationalen Geschäftswelt als Business Gateway zu Taiwan angesehen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.taitra.org.tw oder http://www.taiwantrade.com.tw.

Firmenkontakt

Taiwan Excellence

Chun-Tse Wu

4-7 Fl., 333 Keelung Rd., Sec. 1

11012 Taipei

+886-2725-5200 #1300

wuct@taitra.org.tw

www.taitra.org.tw

Pressekontakt

Storymaker Agentur für Public Relations GmbH

Patricia Schröter

Derendinger Str. 50

72072 Tübingen

07071 938720

info@storymaker.de

www.storymaker.de

BESV, TAITRA, Taiwan