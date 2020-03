Schwartz Public Relations kommuniziert für die FNT GmbH

Agentur unterstützt B2B-Softwarehaus bei Media Relations, Content-Marketing und Employer Branding

München, 26. März 2020 - Die Münchener PR-Agentur Schwartz Public Relations freut sich über einen neuen Kunden: Ab sofort kommuniziert die Agentur für die FNT GmbH aus Ellwangen. Primäre Aufgabe ist es, die Bekanntheit des erfolgreichen Softwareunternehmens weiter zu erhöhen, die Einsatzmöglichkeiten der FNT-Lösungen in zahlreichen Verticals zu kommunizieren sowie den Employer Brand zu stärken. Neben Corporate Communications und Produktkommunikation stehen daher auch regionale Kommunikationsaufgaben im Fokus der Agentur. Darüber hinaus unterstützt Schwartz PR bei Content-Marketing und Lead-Generierung.

FNT ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für das integrierte Management von IT-, Rechenzentrums- und Telekommunikationsinfrastruktur. Unternehmen und Behörden erfassen, dokumentieren und managen damit ihre komplexen und heterogenen Infrastrukturen - von der physikalischen Ebene bis zum Business Service. Die Kundenbasis umfasst mehr als 500 Organisationen weltweit, darunter mehr als die Hälfte der im DAX30 notierten Konzerne.

"Wir freuen uns, mit Schwartz PR eine technisch versierte Agentur gefunden zu haben, die unsere komplexen Inhalte versteht und auch kommunizieren kann", sagt Andreas Thieme, Head of Global Marketing bei der FNT GmbH. "Und das über zahlreiche Kanäle und an unterschiedliche Zielgruppen - von Media Relations über Social Media, Content- und Standort-Marketing bis hin zum Employer Branding."

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation - von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide (www.eurocompr.com). 2016, 2017 und 2019 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

