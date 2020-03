Matrix42 bietet kostenfreie Webinare zu Technologien und Praxis-Leitfäden

Sicher arbeiten im Home-Office

Frankfurt a. M., 26. März 2020 - Gerade in Zeiten von Corona wird das Thema Home-Office aktueller denn je - immer mehr Firmen lassen ihre Mitarbeiter von zuhause arbeiten. Auch in Zukunft werden Unternehmen verstärkt auf Remote-Arbeit setzen. Die Umsetzung kann allerdings einige Hürden mit sich bringen. Die Experten von Matrix42 geben Unternehmen in verschiedenen kostenfreien Webinaren wertvolle Tipps und Tricks an die Hand, damit sie Home-Office-Infrastrukturen schnell aufbauen und absichern können.

Besonders im Hintergrund der aktuellen Corona-Krise sehen sich viele Unternehmen von jetzt auf gleich mit neuen Herausforderungen konfrontiert:

-Wie arbeiten ihre Mitarbeiter auch im Home-Office produktiv und gleichzeitig sicher?

-Welche zusätzlichen Möglichkeiten zur Absicherung gegen neue Cyber-Attacken gibt es?

-Welche Lösungen werden benötigt? Und wie lassen sich diese schnell und praktikabel umsetzen?

Antworten auf all diese Fragen und vieles mehr erhalten Interessierte in den folgenden Webinaren:

-Neue Cyberbedrohungen in Zeiten von Corona: 26.03.2020, 14 - 15 Uhr

-Sicher arbeiten im Home-Office in Zeiten von Corona: 31.03.2020, 11 - 12 Uhr

-Datensicherheit für Home-Offices - Datenlecks im Voraus erkennen: 01.04.2020, 11 - 12 Uhr

-Experten-Runde: Digitales Arbeiten in Zeiten von Corona: 03.04.2020, 11 - 12 Uhr

Wer sich für das Thema interessiert, aber keine Zeit für die Teilnahme an den kostenfreien Webinaren hat, kann sich einfach trotzdem anmelden. Alle Teilnehmer erhalten im Nachgang den Link zur Aufzeichnung per E-Mail.

Weitere Informationen rund um das Thema Home-Office sowie zu den Angeboten von Matrix42 finden Sie unter: https://www.matrix42.com/de/covid19-ist-der-stresstest-fuer-digitales-arbeiten/

Über Matrix42

Matrix42 unterstützt Organisationen dabei, die Arbeitsumgebung ihrer Mitarbeiter zu digitalisieren und sicherer zu machen. Die Software für Digital Workspace Experience verwaltet Geräte, Anwendungen, Prozesse und Services einfach, sicher und konform. Die innovative Software integriert physische, virtuelle, mobile und cloudbasierte Arbeitsumgebungen nahtlos in vorhandene Infrastrukturen.

Matrix42 AG hat den Hauptsitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und vertreibt und implementiert Softwarelösungen weltweit mit lokalen und globalen Partnern. Weitere Informationen unter: www.matrix42.com

