Überzeugungstäterin - Hart in der Sache, charmant in der Art.

Do, 03/26/2020 - 09:51

So setzen Sie sich durch!

Mit viel Charme und Witz zeigt Bestsellerautorin Suanne Westphal ihren Leserinnen, wie sie überzeugend auftreten und ihre Ziele erreichen.

Klar, direkt und fordernd - wer so kommuniziert, ist deshalb noch lange nicht unhöflich. Kommt aber definitiv weiter, vor allem beruflich. Wer immer nur nett zu allen Mitmenschen ist und von allen gemocht werden will, wird möglicherweise unterschätzt oder übersehen, wenn spannende Projekte verteilt werden. Dennoch fällt es vielen nach wie vor schwer, klar in der Sache zu sein und auch mal unmissverständlich "nein" zu sagen. Selbst dann, wenn sie fest entschlossen und bestens vorbereitet sind.

Susanne Westphal hat sich vorgenommen, das zu ändern. In ihrem neuen Buch "Überzeugungstäterin" zeigt die Bestsellerautorin, wie Frauen in alltäglichen, beruflichen Situationen ihre Themen voranbringen und ihre Ziele erreichen. Sie ermutigt, Neues auszuprobieren, und verrät, wie man jederzeit die richtigen Worte findet. Dabei unterstützt Susanne Westphal Frauen vor allem darin, stärker zu kommunizieren. Sie hilft ihnen dabei, klare Entscheidungen zu treffen, an der richtigen Stelle Nein zu sagen, Energiebremsen zu lösen, Selbstzweifel abzubauen, mehr von sich reden machen, strategisch Kontakte zu knüpfen, erfolgreich zu verhandeln - auch über das eigene Gehalt - oder souverän mit Kritik umzugehen und sie auch zu äußern. Susanne Westphal zeigt jeder den Weg, der zu ihr passt. Mit den "Sätzen für die Handtasche" stattet sie ihre Leserinnen zudem bestens für den kommunikativen Nahkampf aus. Und spätestens nach den acht Schritten zur Sofortanwendung wird jede Frau zur Überzeugungstäterin.

Susanne Westphals Buch ist eine Geheimwaffe, die bei zurückhaltenden Menschen genauso wirkt wie bei selbstbewussten. Wer es liest, wird im Gespräch nie wieder unterschätzt, kennt seinen Wert und ist in der Lage, ihn zu vermitteln. Am Ende weiß jede Leserin und jeder Leser, dass zu einer erfolgreichen Verhandlung die gesamte Wirkung der Persönlichkeit, der richtige Zeitpunkt sowie die passende Dramaturgie des Gesprächs zählt und wird dieses Wissen erfolgreich einsetzen. Durchsetzungsstärke kann jede(r) lernen!

Die Autorin

Seit fast 20 Jahren bietet Susanne Westphal Seminare und Coachings für Frauen und Männer an, die die Kommunikationsfähigkeit stärken und Menschen unterstützen, ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Ihre Workshops zum Thema "Durchsetzungsstark statt immer nur nett" sind immer ausgebucht. Privat übt sie ihre Durchsetzungsfähigkeiten an ihren fünf Kindern, von denen die jüngsten gerade im schönsten Pubertätsalter sind.

Susanne Westphal

Überzeugungstäterin

Hart in der Sache, charmant in der Art. So setzen Sie sich durch!

2020, 226 Seiten, Paperback broschiert

EUR 18,95/EUA 19,50/sFr 21,35

ISBN 978-3-593-51243-3

Erscheinungstermin: 11.03.2020

Campus Frankfurt / New York ist einer der erfolgreichsten konzernunabhängigen Verlage für Wirtschaft und Gesellschaft. Campus-Bücher leisten Beiträge zu politischen, wirtschaftlichen, historischen und gesellschaftlichen Debatten, stellen neueste Ergebnisse der Forschung dar und liefern kritische Analysen.

Firmenkontakt

Campus Verlag GmbH

Inga Hoffmann

Kurfürsternstraße 49

60486 Frankfurt am Main

069 976516 22

hoffmann@campus.de

www.campus.de

Pressekontakt

Campus Verlag

Inga Hoffmann

Kurfürsternstraße 49

60486 Frankfurt am Main

069 976516 22

hoffmann@campus.de

www.campus.de

Durchsetzungsvermögen, Frauen, Karriere, Rhetorik, Schlagfertigkeit, Verhandeln, Beruf, Gleichstellung, Pay-Gap, Gender,