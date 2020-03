Routenoptimierung für Hilfsorganisationen kostenlos!

Mehr Hilfsbedürftige in kürzerer Zeit besuchen - MultiRoute während Coronakrise für gemeinnützige Organisationen kostenlos.

In ganz Deutschland formieren sich mehr und mehr Angebote für Hilfsbedürftige, die Ihre Häuser und Wohnungen nicht verlassen dürfen oder sollten.

Viele gemeinnützige Organisationen bieten Unterstützung bei Lebensmitteleinkäufen oder helfen als Boten für Arzneimittelrezepte. Hilfesuchende Senioren, Risikopatienten oder Menschen in Heimquarantäne werden regelmäßig besucht und versorgt.

Die Anzahl der Hilfsbedürftigen steigt durch die exponentielle Ausbreitung des Corona Virus aber auch entsprechend an und so wird es immer schwieriger, alle Hilfsbedürftigen pünktlich und angemessen zu versorgen. Es wird also nun immer wichtiger, die Hausbesuche so effizient wie möglich zu organisieren.

Daher hat sich die gb consite GmbH entschieden, MultiRoute, das von ihr entwickelte Programm für die Optimierung von Fahrstrecken mit vielen Adressen, während der Krise kostenfrei für alle gemeinnützigen Organisationen bereit zu stellen.

Die Geschäftsführer der gb consite GmbH, Malte Geschwinder und Knut Büscher sind sich hier einig. "In Krisen müssen wir zusammenhalten. Wir möchten im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen und stellen den gemeinnützigen Organisationen daher für die Krisenzeit von mindestens 30 Tagen unser Routenoptimierungs-Tool MultiRoute kostenfrei zur Verfügung, um die schnellste Route zu den möglichen Patienten zu finden."

Schon heute wird MultiRoute von mehr als 15.000 Nutzern eingesetzt. Immer wieder unterstützt MultiRoute kostenfrei, wie beispielsweise für die Abholung von Lebensmittelspenden bei den Tafeln, beim Deutschen Roten Kreuz, beim Evang.-Luth. Dekanat und Kirchengemeindeamt Nürnberg oder vielen anderen gemeinnützigen Organisationen.

Mit dem Routenoptimierungs-Programm MultiRoute geht das ganz leicht und man erhält auf Knopfdruck die zeitsparendste Route. Einfach Adressen uploaden und die optimale Route wieder ausgegeben.

Der Weg zur kostenfreien Routenoptimierung für alle gemeinnützigen Organisationen:

Bitte mit einer E-Mail Adresse unterwww.multiroute.deregistrieren und diese E-Mail Adresse anservice@multiroute.desenden. Die Mitarbeiter der gb consite GmbH schalten das kostenfreie Guthaben dann so schnell wie möglich auf und versenden dann eine entsprechende Bestätigung.

Über gb consite GmbH

Das Unternehmen mit Sitz in Oberschleißheim bei München ist führend bei Standortanalysen, Routenoptimierung, innovativer Online-Geomarketing Software und qualitativ hochwertigen Geomarketing-Daten. Die Spezialisten in der kombinierten Verarbeitung standortbezogener Informationen schaffen mit ihren Geomarketing- und Logistik-Systemen die Grundlage für präzisere und schnellere unternehmerische Entscheidungen.

Kernprodukte der gb consite:

- Mehrfach preisgekrönte Geomarketing-Software für Standortanalyse und Standortplanung: "Online-Standortcheck" und "White Spot Analyse".

Kunden: Franchise-Systeme, Filialisten, Gründer.

- Die MultiRoute-Produktfamilie mit Logistik-Lösungen für Routenplanung und Tourenoptimierung über Zustellplanung bis hin zur Optimierung der gesamten Fahrzeugflotte bei komplexen Lieferprozessen.

Kunden: Kurierdienste, Außendienst-Organisationen, Zeitungsverlage.

- Die Datenplattform www.filialstandorte.de mit top-aktuellen und qualitativ hochwertigen Adressdaten von Filialen im deutschen Einzelhandel und vielen weiteren Branchen (z.B. Systemgastronomie, Autohandel).

Kunden: Marktforscher, Direktmarketing, Filialunternehmen

Kontakt

gb consite GmbH

Alina Erke

Mittenheimer Straße 58

85764 Oberschleißheim

49 89 30905297-5

alina.erke@gbconsite.de

http://www.gbconsite.de

Corona, Virus, MultiRoute, Routenplanung, Routenoptimierung, Lebensmitteleinkäufe, Arzneimittelrezepte. Senioren, Risikopatienten, Quarantäne, Essen auf Rädern, Caritas, Johanniter, Malteser