Tipp Oil hilft Menschen gegen Covid 19

Tipp Oil hilft Menschen gegen Corona

Wir als Hersteller für Schmierstoffe, möchten anderen Menschen in diesen schweren Stunden helfen, aufgrund der Epidemie Corona Covit 19 möchten wir einen kleinen Beitrag für Menschen in Not, die es nicht mehr schaffen zum Arzt, zu gehen, Menschen mit Behinderungen, benachteiligte Menschen auf der Straße mit Desinfektionsmittel versorgen.

Unser Ziel ist es gemeinsam für einander da zu sein.

Geschäftsführer Herr Sebastian Maier plant aktuell 1 Container mit Desinfektionsmittel für die Versorgung an Desinfektionsmittel bereit zu stellen.

Die Nachfragen an Desinfektionsmittel sind enorm gestiegen, wir bemühen uns jeden Gerecht zu werden.

Gleichzeitig appelliert Herr Maier an andere Unternehmen, Desinfektionsmittel für einen guten Zweck bereitzustellen.

Hersteller der Marke TIPP Oil - Made in Germany -

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

