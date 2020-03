Ein Aufruf von Anja Kling und Hucke Berlin

#stayhome #bleibtzuhause

In Zeiten wie diesen heißt es zusammenhalten, gegenseitig Hoffnung spenden und Solidarität leben.

Dies ist ein Moment in dem es darum geht, füreinander da zu sein - für Nachbarn, Freunde, Familie und die Liebsten. Eine Bewährungsprobe für jeden von uns, für unsere Gesellschaft, für Europa und für die ganze Welt.

Aus Rücksicht auf die ältere Generation, auf bereits kranke und schwache Personen und aus Respekt vor dem sich aufopfernden medizinischen Personal, appellieren wir an Alle gemeinsam - bleibt bitte zu Hause soweit es irgendwie geht.

Es schützt dein Umfeld, deine Familie und hilft auch viele gefährdetet Existenzen vielleicht zu bewahren. Nur so werden wir bald wieder das Leben in vollen Zügen genießen können - vielleicht auch mit einem neuen Bewusstsein der Wertschätzung unserer Freiheiten die wir haben.

DANKE #stayhome #bleibtzuhause

Eure Anja Kling & das HUCKE BERLIN Team

HUCKE Berlin ist Mode & Qualität seit 1934

Berlin spiegelt wie keine andere deutsche Stadt die bewegte Geschichte unseres Landes. Die Hauptstadt ist Touristenmagnet und steht u.a. für Design, Kunst und Mode. Die Gelassenheit und Weltoffenheit, verbunden mit der bekannten "Berliner Schnauze" steht für das besondere Lebensgefühl an der Spree: Berlin hat schon immer Künstler und Kreative inspiriert.

Die Marke Hucke entstand in den 30er Jahren in Berlin und war ein langjähriger Garant für zeitgemäße Mode mit hohem Qualitätsanspruch. Zur Umfirmierung in HUCKE Berlin wurden prominente Models wie Eva Padberg verpflichtet und die Bekanntheit der Marke steigerte sich damit sehr.

Heute zeigt sich die Marke modisch am Contemporary Style ausgerichtet, weiterhin der Qualität verpflichtet und preislich für eine breite Zielgruppe zugänglich. Hucke Berlin bietet Produktwelten, die dem heutigen Anspruch gerecht werden und sowohl für den Alltag als auch für das Berufsleben bestens geeignet sind. Die Bekleidung wird ergänzt z.B. durch Outdoorjacken, Taschen, Uhren & Schmuck, Wäsche, Strümpfe und Heimtextilien.

Firmenkontakt

HUCKE Berlin

Eva Waltermann

Wingertsheide 2

51427 Bergisch Gladbach

02204 96920

info@hucke-berlin.com

https://www.hucke-berlin.com/

