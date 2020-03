WirvsVirus-Hackathon der Bundesregierung - gb consite hilft mit Premium-Daten

Social-Distancing beim Einkauf: Kreative (Entwickler-)Köpfe suchen mit Daten von gb consite nach (App-)Lösungen, um volle Supermärkte zu vermeiden.

Oberschleißheim, 23.03.2020.

Der #WirvsVirus-Hackathon der Bundesregierung fand am vergangenen Wochenende statt. Dieser Hackathon war ein Design- und Programmierwettbewerb, bei dem Teilnehmer innerhalb weniger Tage versuchen, Aufgaben in verschiedenen Clustern rund um die Themen COVID-19 und Corona zu lösen. Laut Schirmherr Kanzleramtsminister Helge Braun handelte es sich bei #WirvsVirus um den größten Hackathon der Geschichte weltweit.

42.968 Programmierer engagierten sich in 1.924 Projekten. Schnelle, kreative Ideen waren gefordert, um "funktionierende Prototypen und Lösungsansätze - digital und analog - für gesellschaftlich relevante Fragestellungen im Hinblick auf die Corona-Krise entwickeln können", so die dafür eigens eingerichtete Webseite https://wirvsvirushackathon.org

Bereits am Freitagabend gegen 22:45 Uhr erreichten die gb consite GmbH erste Anfragen nach Adress-Daten des Lebensmitteleinzelhandels (https://www.filialstandorte.de). Schnell und unkompliziert konnten sich die Geschäftsführer Stefan Duphorn von wer-zu-wem GmbH (Datenquelle) und Malte Geschwinder, gb consite GmbH (Exklusiv-Vertrieb), darauf einigen, die Adressdaten spontan und unbürokratisch zur Verfügung zu stellen. "In der Coronakrise müssen wir alle zusammenhalten. Überfüllte Supermärkte, in denen sich die Leute anstecken, können wir jetzt wirklich nicht gebrauchen", bestärkt Malte Geschwinder.

Derzeit werden drei Projekte mit den Daten der Filialstandorte von Supermärkten, Discountern etc. unterstützt. Dabei geht es von Terminbuchungen für den Supermarktbesuch über die Berechnung der Auslastung in Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften und Grundlagenarbeit für die Verwendung in komplexen Vorhersage-Modellen.

Unterstützt werden mit den Daten die drei Projekte:

https://devpost.com/software/marktzeit

https://devpost.com/software/liveupdate-supermarkt

https://devpost.com/software/projekt-399-coronadb

Daten zum Lebensmitteleinzelhandel und zu weiteren Branchen sind auch über https://www.filialstandorte.de zu beziehen.

Über gb consite GmbH

Das Unternehmen mit Sitz in Oberschleißheim bei München ist führend bei Standortanalysen, Routenoptimierung, innovativer Online-Geomarketing Software und qualitativ hochwertigen Geomarketing-Daten. Die Spezialisten in der kombinierten Verarbeitung standortbezogener Informationen schaffen mit ihren Geomarketing- und Logistik-Systemen die Grundlage für präzisere und schnellere unternehmerische Entscheidungen.

Kernprodukte der gb consite:

- Mehrfach preisgekrönte Geomarketing-Software für Standortanalyse und Standortplanung: "Online-Standortcheck" und "White Spot Analyse".

Kunden: Franchise-Systeme, Filialisten, Gründer.

- Die MultiRoute-Produktfamilie mit Logistik-Lösungen für Routenplanung und Tourenoptimierung über Zustellplanung bis hin zur Optimierung der gesamten Fahrzeugflotte bei komplexen Lieferprozessen.

Kunden: Kurierdienste, Außendienst-Organisationen, Zeitungsverlage.

- Die Datenplattform www.filialstandorte.de mit top-aktuellen und qualitativ hochwertigen Adressdaten von Filialen im deutschen Einzelhandel und vielen weiteren Branchen (z.B. Systemgastronomie, Autohandel).

Kunden: Marktforscher, Direktmarketing, Filialunternehmen

Über wer-zu-wem GmbH

Die wer-zu-wem GmbH betreibt eine der größten redaktionellen deutschen Firmendatenbanken. Der Verlag erfasst und bündelt Profile und Hintergrundinformationen zu den TOP 85.000 Unternehmen, darunter die wichtigsten Einzelhändler, Dienstleister und Industriebetriebe in Deutschland. Herausragendes Merkmal ist die redaktionelle Beschreibung der Unternehmen und die Darstellung von Eigentümerstrukturen und Konzernverflechtungen.

Kontakt

gb consite GmbH

Alina Erke

Mittenheimer Straße 58

85764 Oberschleißheim

49 89 30905297-5

alina.erke@gbconsite.de

http://www.gbconsite.de

#WirvsVirusHackathon, Corona, Coronakrise, COVID-19, Hackathon, #WirvsVirus, Lebensmitteldaten, Supermarktadressen, Filialstandorte