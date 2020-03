Lesetipp: Fachbuch - Cloud Computing in Deutschland

Seit Anfang des Jahres ist es im Buchhandel und bei den gängigen Online-Buchläden verfügbar: Das Buch "Cloud Computing in Deutschland - vom ASP-Hype bis heute" von Werner Grohmann. Ziel des Fachbuchs, das sowohl im Taschenbuch- oder Hardcover-Format als auch als E-Book verfügbar ist, ist es, einen Überblick über den deutschen Cloud Computing-Markt - aus Anbieter- wie auch Anwendersicht - zu vermitteln sowie Hilfestellungen beim Einstieg in das Thema Cloud Computing zu bieten.

"Zum offiziellen Erscheinungstermin des Buches Ende Januar 2020 war es genau zwanzig Jahre her, dass ich mich mit einigen Vertretern führender IT-Unternehmen in München traf, um darüber zu diskutieren, wie es gelingen kann, ein damals in Deutschland noch unbekanntes Bereitstellungsmodell für Softwareanwendungen mit der Bezeichnung "Application Service Providing (ASP)" auch hierzulande bekannt zu machen", erklärt Werner Grohmann, Autor des Fachbuchs, bei der Bekanntgabe der Neuerscheinung. "Der Rest ist Geschichte: Wenige Wochen später wurde mit großer Unterstützung aus der IT-Branche das ASP-Konsortium Deutschland ins Leben gerufen (vgl. https://verbaende.com/news.php/ASP-Verband-gegruendet-ASP-Konsortium-geht-mit-grosser-Unterstuetzung-aus-der-IT-Branche-an-den-Start?m=1061). Auf ASP folgte Software-as-a-Service und später dann Cloud Computing."

Ziel des Buches ist es, einen Überblick über die Entwicklung des deutschen Cloud Computing-Marktes - vom ASP-Hype über Software-as-a-Service bis hin zu Cloud Computing - zu vermitteln. Denn genau diese Entwicklung ist die Grundlage für den aktuellen Status Quo des deutschen Cloud Computing-Marktes, auf den der Autor aus Anwender- aber auch aus Anbietersicht eingeht.

Darüber hinaus vermittelt das Buch Fach- und Führungskräften, die vor der Entscheidung stehen, ob und wie sie Cloud Services im Unternehmen einsetzen, einige Tipps aus der Praxis. Ergänzend dazu enthält es einige Praxisbeispiele dafür, wie andere Unternehmen den Einstieg in die Wolke geschafft haben.

Das Thema Datenschutz und Cloud Computing und die unterschiedlichen Sichtweisen zu diesem Thema in und außerhalb Deutschlands (Stichwort: CLOUD Act vs. DSGVO) kommt genauso zur Sprache wie das Thema Schatten-IT.

Für den Cloud Computing Report Podcast führt Werner Grohmann regelmäßig Interviews mit Marktbeobachtern und Cloud Computing-Anbietern auf dem deutschen Markt. Eine Auswahl an Interviews hat er in seinem Buch zusammengefasst.

Über den Autor

Werner Grohmann ist langjähriger unabhängiger Beobachter des Cloud Computing-Marktes in Deutschland. Seit 2010 ist er Herausgeber des Cloud Computing Reports, eines deutschsprachigen Informationsportals zum Thema Cloud Computing.

Im Cloud Computing Report Podcast kommentiert Werner Grohmann das aktuelle Marktgeschehen und unterhält sich dazu mit Marktteilnehmern aus dem deutschen Cloud Computing-Markt.

Im Rahmen des Cloud Computing-Marktbarometers Deutschland veröffentlicht er einmal jährlich die Zahlen einer Umfrage zum aktuellen Status und zur zukünftigen Entwicklung des deutschen Cloud Computing-Marktes aus Anbietersicht.

Darüber hinaus hält Werner Grohmann Vorträge zum Thema Cloud Computing im Allgemeinen und Cloud Computing in Deutschland im Speziellen.

Weitere Informationen zum Autor finden Sie unter www.werner-grohmann.de

Cloud Computing in Deutschland: Daten und Fakten

Titel:

Cloud Computing in Deutschland - vom ASP-Hype bis heute

ISBN-Nr.:

978-3-347-00764-2 (Paperback)

978-3-347-00765-9 (Hardcover)

978-3-347-00766-6 (E-Book)

Umfang:

216 Seiten

Preis:

29,90 EUR (Hardcover)

24,90 EUR (Paperback)

19.90 EUR (E-Book)

Bei amazon.de bestellen (https://www.amazon.de/Cloud-Computing-Deutschland-ASP-Hype-heute/dp/3347007654/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%EF%BF%BDM%EF%BF%BDZ%EF%BF%BD%EF%BF%BD&keywords=9783347007659&qid=1581423686&sr=8-1&x=15&y=20)

Der Cloud Computing Report ist eine deutschsprachige Informationsplattform zu Cloud Computing-Themen wie Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Software-as-a-Service und Cloud Security sowie aktuellen Umfragen und Marktanalysen. Der Fokus liegt auf dem Cloud Computing-Markt in Deutschland.

Kontakt

Cloud Computing Report

Heike Kröner

Basler Straße 115

79115 Freiburg

0761-2171-6067

redaktion@cloud-computing-report.de

https://www.cloud-computing-report.de

Cloud Computing in Deutschland, Cloud Computing-Markt Deutschland, Fachbuch, Einstieg Cloud Computing, DSGVO, CLOUD Act, Schatten-IT