Erster DAF CF Elektro-Müllwagen an ROVA ausgeliefert

Seit Ende 2018 sind DAF CF Elektro 4x2-Sattelzugmaschinen für den innerstädtischen Vertrieb bei führenden niederländischen und deutschen Transportunternehmen und Supermarktketten im Einsatz. Während DAF mit dem begrenzten Verkauf seiner CF-Elektro-Sattelzugmaschine in den Niederlanden, Belgien und Deutschland begonnen hat, gehen nun vier vollelektrische 6x2-Fahrgestelle in einen Feldtest für die Müllabfuhr. Die 3-achsigen Fahrzeuge bieten eine hohe Nutzlast (GVW bis zu 28 Tonnen) und - dank einer gelenkten Nachlaufachse - eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit; ein großer Vorteil für Müllfahrzeuge, die in dichten städtischen Gebieten eingesetzt werden.

Reguläre Routen

Der VDL E-power-Antriebsstrang, mit dem der DAF CF Electric 6x2-Müllwagen ausgestattet ist, liefert eine Leistung von 210 kW und ein Drehmoment von 2.000 Nm - wie die DAF CF Electric-Sattelzugmaschine (https://www.alle-lkw.de/lkw/daf/cf?f_RHD=1). Der Antriebsstrang wird von einem Batteriepaket mit einem (Brutto-)Energiegehalt von 170 kWh angetrieben; ausreichend für die Abdeckung der regulären Müllabfuhrstrecken. Müllwagen kehren in der Regel alle paar Stunden zum Entladen zum Depot zurück, wobei ein DAF CF Electric in nur 30 Minuten bis zu 80 % der Batteriekapazität aufladen kann.

"So gut wie ein herkömmlicher Lastwagen"

Für ROVA ist die Benutzerfreundlichkeit des DAF CF Elektro-Müllwagen von zentraler Bedeutung, so Marco van Lente, Generaldirektor. "Der DAF CF Electric ist genauso gut und einfach zu bedienen wie jeder konventionell angetriebene LKW, und wir glauben wirklich, dass es wichtig ist, von Anfang an an der Energiewende teilzunehmen, da natürliche Ressourcen immer seltener werden. Es liegt in unserer DNA, dass wir uns um die Zukunft unseres Planeten kümmern, und der Einsatz von emissionsarmen Fahrzeugen ist Teil unseres Nachhaltigkeitsplans."

