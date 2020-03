Neuer Trend im Arbeitsalltag

Ellesmere Port, 20.03.2020 - Die Angst vor der Ansteckung mit dem Coronavirus beschleunigt den ohnehin schon anhaltenden Trend, häufiger oder ausschliesslich von zu Hause zu arbeiten. Grosse US-Unternehmen haben ihre Mitarbeiter aufgerufen, wenn möglich das eigene Arbeitszimmer zu nutzen. Nach der Ankündigung von flächendeckenden Schulschliessungen und Ausgehverboten in vielen Ländern hoffen zahlreiche Firmen, das Geschäft aufrechterhalten zu können, indem sie Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Losgelöst von der aktuellen Corona Krise ist es schon seit der zunehmenden Digitalisierung in vielen Berufen üblich, die Vorteile des Homeoffice zu nutzen. Viele können von zu Hause dank Laptop und Smartphone bequem und reibungslos arbeiten.

Persönliche Beratung bei TTPCG ® auch online möglich

Dank der technischen Infrastruktur können TTPCG ® Franchisepartner (https://www.partner-computer-group.com/franchise/mobile/) gemeinsam mit Interessenten entscheiden, ob die Beratung über die weltweit einmaligen Features der Partnervermittlung vor Ort oder alterativ online erfolgen. Derzeit entwickelt TTPCG ® eine App, mit der Dienste Nutzer der TTPCG ® (https://www.partnercomputer-group.com/Broschuere_Wege_zum_Partnerglueck.pdf) via Smartphone schnell und einfach miteinander mit Worten und mit Bildern und Videos kommunizieren können.

Die Digitalisierung schreitet bei TTPCG ® schnell voran

Schon im Jahr 2016 führte TTPCG ® in Europa wieder ein Novum ein. Der Name ist "controlled automatic safe data transmission". Mittels dieser neuen Software mit künstlicher Intelligenz erfassen TTPCG ® Franchisepartner beim neuen Nutzer der Dienste von TTPCG ® die Daten online, der Matching Code wird sekundenschnell errechnet, ausgegeben und alle Daten sicher verschlüsselt an die Leistungsabteilung gesendet. Mittels Verschlüsselung durch Kryptierung ist die von einem Schlüssel abhängige Umwandlung von Klartext genannten Daten in einen Chiffrat, so dass der Klartext aus dem Geheimtext nur unter Verwendung eines geheimen Schlüssels wiedergewonnen werden kann.

Die online Beratung wird für TTPCG ® Franchisepartner nochmals komfortabler

Zeitnah wird TTPCG ® (https://einmaligttpcg.blogspot.com/) auch in Europa für seine Franchisepartner die online Beratung von Interessenten noch weiter vereinfachen. Im TTPCG ® Mutterland den USA und auch in asiatischen Ländern dominieren schon seit längerer Zeit die Beratungen von interessierten Singles via Internet. So ist es auch in einer Virus Krise möglich, Interessenten optimal zu beraten und über alle Möglichkeiten der einmaligen TTPCG ® Art der Partnervermittlung online zu informieren. Lernt der TTPCG ® Dienste Nutzer den wirklich passenden Partner schnell kennen, kann er diesen online kennenlernen und sich mit ihm gemeinsam auf das erste Date nach der Corona Krise freuen.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Grace Johnes, Badgers Rake Ln, Ellesmere Port CH66 8PF, United Kingdom gelesen. Vielen Dank dafür. Der Pressebericht erschien im Original in englischer Sprache im Journal "Work and family" - © 2020.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

Partner Computer Marketing

Eric Anderson

Carlisle Offices Bracken Road 51

D18CV48 Dublin, Sandyford

+353 1 254 4791

marketing@ttpcg.us

http://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

Pressebüro der Tim Taylor Group

John Miller

Madison Avenue 244

10016-2817 New York City

+ 1 213 943 3194

pressoffice@ttpcg.us

www.ttpcg.us

Homeoffice, Coronavirus, TTPCG-Franchise, Beratung online TTPCG