macmon secure jetzt in Skandinavien aktiv

Nachdem macmon secure GmbH, der Experte für Netzwerksicherheit, sich in den vergangenen Monaten insbesondere in Portugal, Bulgarien, Spanien und Italien mit neuen Partnern erfolgreich engagiert hatte, verstärken die Berliner jetzt ihre Präsenz in Skandinavien. Mit IT2Trust konnte man einen der führenden Distributoren für geschäftskritische IT-Lösungen in den Bereichen IT-Sicherheit und -Netzwerke in Skandinavien an Bord holen. Die Zielmärkte sind Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Island, Grönland und die Färöer-Inseln.

Dazu Peter Boll, CEO und Partner, IT2Trust: "Wir sind ein dänischer Value-Add-Distributor für den skandinavischen Markt. Wir konzentrieren uns nicht zuletzt auf eine lange und vertrauensvolle Beziehung sowohl zu unseren Lieferanten als auch zu unseren Wiederverkäufern. Mit der deutschen macmon secure GmbH haben wir jetzt eine state-of-the-art NAC-Lösung im Portfolio. Wir stellen hohe Anforderungen sowohl an uns selbst als auch an die Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten. Daher suchen wir in erster Linie nach Anbietern, die auf ihrem Gebiet Marktführer sind. Eine sorgfältige Auswahl der Anbieter sichert sowohl Wiederverkäufern als auch Kunden eine breite Palette von Produkten, die stabil sind, sich einer kontinuierlichen Produktentwicklung unterziehen, effektiv und pro-fessionell unterstützt werden und ein attraktives Marketing bieten."

Zu den von IT2Trust primär vertretenen Lösungen zählt auch F-Secure, einer der führenden Anbieter von Endpoint Security-Lösungen. Hier bieten sich interessante Vertriebsansätze für die Skandinavier, denn macmon kann auf Ereignisse von F-Secure, wie kritische Virenfunde, mittels des Antivirus-Konnektors gezielt und schnell reagieren. Ergänzend ermittelt macmon NAC zyklisch die Informationen zu dem Alter der Virensignaturen von allen bekannten Endgeräten und stuft diese darauf basierend als "compliant" oder "non-compliant" ein. Neben der vollständigen Übersicht zum Compliance-Status können Geräte mit veralteten Signaturen automatisch in Quarantäne verschoben werden.

Dazu Christian Bücker, Geschäftsführer macmon secure GmbH: "Mit IT2Trust konnten wir jetzt einen erfahrenen Partner gewinnen, der unsere kontinuierliche Wachstumsstrategie unterstützt. Das Unternehmen verfügt über ein großes Netzwerk zertifizierter und kompetenter Reseller in der gesamten nordischen Region. Mit seinem Schwerpunkt im Bereich IT-Sicherheit und breiter F-Secure Kundenbasis ergänzen wir uns ideal."

Foto: Peter Boll, CEO & Partner, IT2Trust und Matthias Nefzger, International Sales Manager, macmon secure GmbH, freuen sich auf die Partnerschaft. Nefzger war zu Besuch in Dänemark um IT2Trust im Bereich Sales und Technologie intensiv zu schulen. Weitere Marketingaktivitäten sind in Vorbereitung, um in diesem spannenden Markt schnell Fuß zu fassen.

Über macmon secure GmbH - der deutsche Technologieführer für Network Access Control

Die erfahrenen IT-Experten bieten seit 2003 herstellerunabhängige, BSI-zertifizierte Lösungen an, die heterogene Netzwerke durch sofortige Netzwerktransparenz vor unberechtigten Zugriffen schützen.

macmon ist schnell und einfach zu implementieren und bietet einen erheblichen Mehrwert für die Netzwerksicherheit. macmon kann mit anderen Sicherheitslösungen internationaler Technologiepartner, wie z. B. Endpoint Security oder Firewall, integriert werden. Kunden erhalten eine sofortige Netzwerkübersicht mit grafischen Reports und Topologie. Darüber hinaus bietet macmon Kunden und Partnern ein umfangreiches Schulungsprogramm und einen 24x7-Support aus Deutschland. Dies macht macmon zu einer zentralen IT-Komponente in den Bereichen Digitalisierung, BYOD oder Intent-based Networking.

