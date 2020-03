neoLab startet Initiative "health first - not profit"

Do, 03/19/2020 - 14:02

Unternehmen spendet Hilfsmittel an Heidelberger Ärzte

Heidelberg, 19.03.2020. Seit Anfang März arbeitet neoLab Migge an der Initiative "health first - not profit", die heute startet. "Kein Hersteller oder Lieferant medizinischer Hilfsmittel sollte die aktuelle Marktlage ausnutzen: Stark überhöhte Preise sind ethisch nicht zu vertreten", sagt Thorsten Migge, Geschäftsführer von neoLab.

Die Heidelberger Laborspezialisten tragen nach einem anfänglichen Ausrutscher ab sofort dazu bei, die Preisspirale zu durchbrechen. Sie bieten die für die Bekämpfung von Covid-19 nötigen Hilfsmittel zu fairen Preisen an. "Wir finden es wichtig, dass sich Unternehmen ihrer sozialen Verantwortung bewusst bleiben und haben deshalb seit einiger Zeit die Initiative #healthfirstnotprofit vorbereitet, die nun gestartet ist", sagt Thorsten Migge. Alle Hersteller und Lieferanten von medizinischen Produkten sind eingeladen, sich zu beteiligen und sich mit dem Siegel der Initiative zu präsentieren.

Heidelberger Ärzte erhalten Desinfektionsmittel und Schutzhandschuhe

Heute startet neoLab die Initiative mit einer besonderen Aktion: In den nächsten Tagen erhalten niedergelassene Ärzte der Region Heidelberg Desinfektionsmittel und Schutzhandschuhe kostenfrei. Hiermit will das Unternehmen auf die Initiative aufmerksam machen. "Die knappen Hilfsmittel sollen diejenigen erreichen, die sie benötigen - die Ärzte", sagt neoLab und wird mit der Aktion zum Vorbild.

Über neoLab Migge GmbH, Heidelberg

Das mittelständische Familienunternehmen handelt seit 70 Jahren mit Laborprodukten, Chemikalien und Spezialprodukten. Der Laborspezialist mit eigenem Sortiment (neoLab-Line) beliefert die renommiertesten Hersteller. Seine Verlässlichkeit und der gute Service sorgte für Wachstum. Heute ist das Unternehmen europaweit tätig.

Kontakt

neoLab Migge GmbH

Thorsten Migge

Rischerstr. 7-9

69123 Heidelberg

0151 11 64 12 17

t.migge@neolab.de

https://www.neolab.de/de

