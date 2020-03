Homeschooling: Interlutions und Jürgen Möller helfen Kindern beim Lernen

Digitale Plattform unterstützt Kinder und Eltern, die Krisenzeit konstruktiv zu nutzen

Köln/Berlin/Hamburg, 19.03.2020 - Freude am Lernen: Vor dem Hintergrund geschlossener Schulen stehen Eltern aktuell vor der Herausforderung, den Unterricht ihrer Kinder zu Hause zu gestalten. Wer hierfür Unterstützung braucht, ist bei www.juergenmoeller.com an der richtigen Adresse. Mit einem neuartigen Lern-Trainingskonzept hilft die digitale Plattform Kindern dabei, lernen zu lernen. Am 17. März gab Jürgen Möller als Entwickler dieses Konzepts im SAT1 Frühstücksfernsehen Tipps zum Umgang mit der aktuellen Situation.

"Lernen ist für viele Kinder und ihre Eltern mit negativen Assoziationen behaftet. Da ist Stress beim Unterrichten zu Hause vorprogrammiert. Mein Tipp ist, die aktuelle Situation zu nutzen, um hier ganz neue Grundlagen zu schaffen. Und das geht kinderleicht und digital auf unserer Lernplattform. Sie hilft Kindern dabei, Schritt für Schritt ihr eigenes Potential zu entdecken und wieder Freude am Lernen zu haben. Ein Gewinn für die ganze Familie", so Lernexperte Jürgen Möller, der selbst Lehrer und Vater von zwei Töchtern ist.

Für die Realisierung der digitalen Lernschule setzte Jürgen Möller auf Interlutions. Die digitale Leadagentur entwickelte zu diesem Zweck eine Plattform auf Basis von Symfony. Das Open Source Framework eignet sich besonders für die maßgeschneiderte Umsetzung individueller Konzepte. Zudem bietet es eine hohe Performanz, so dass die Plattform auch bei vielen gleichzeitigen Zugriffen auf die zahlreichen Videos schnell und stabil läuft.

Passend zum Konzept baute Interlutions je ein eigenes Dashboard für Kinder und Eltern. Zudem legten die Digitalexperten die Architektur so an, dass das Angebot in den vergangenen zwei Jahren permanent wachsen und um weitere Inhalte und Funktionen ausgebaut werden konnte. So ist es mit dieser Lösung problemlos möglich, unzählige Videos, Playlisten, User und Fragebogen-Feedbacks zu verwalten.

"Situationen wie die aktuelle Coronakrise zeigen, wie sinnvoll es ist, edukative Angebote in digitaler Form zugänglich zu machen. Da wir nicht nur Digitalexperten sondern auch Mütter und Väter sind, freuen wir uns sehr, dass wir dazu mit diesem Projekt unseren Beitrag leisten können", so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH (www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin und Hamburg. Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps.

Interlutions zählt zu den führenden Agenturen für die Anwendung der Open Source Software Symfony in Deutschland und engagiert sich u.a. als Event-Sponsor für ihre Weiterentwicklung. SensioLabs Deutschland, die deutsche Niederlassung des Lizenzgebers von Symfony, ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Interlutions.

