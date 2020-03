Innovative Gasheizungen von Viessmann Österreich machen den Unterschied

Do, 03/19/2020 - 09:56

Die Gasheizung ist eine der beliebtesten Heizsysteme in Österreich. Modernste Heiztechnik von Viessmann Österreich sorgt für ein zukunftsorientiertes und energieeffizientes Heizen. So entsteht nachhaltige Wärme in gewerblichen und privaten Objekten. Moderne Gasheizungen besitzen im Allgemeinen einen sehr hohen Wirkungsgrad und sind darüber hinaus auch noch sehr zuverlässig. Durch innovative Verbrennungsverfahren und allerneueste Gasheizungstechnik lassen sich deutliche Heizkosteneinsparungen erzielen. Hinzu kommt die hohe Umweltfreundlichkeit von Viessmann Gasheizungen. Alle weiteren Informationen zu den richtungsweisenden Gasheizungen von Viessmann finden Sie ab sofort auch unter: www.viessmann.at/de/wohngebaeude/gasheizung.html

Viessmann Gesellschaft m.b.H.

Birgit Preimel

Viessmannstraße 1

4641 Steinhaus bei Wels

Österreich

E-Mail: info@viessmann.at

Homepage: https://www.viessmann.at

Telefon: (0 72 42) 62 3 81 - 110

Pressekontakt

