GS YUASA bringt neue Hilfsbatterie für Audi, BMW und Mercedes auf den Markt

YUASA YBXAX14

Krefeld, März 2020 - GS YUASA hat eine neue AGM-Hilfsbatterie für Fahrzeuge der nächsten Generation auf den Markt gebracht: Die YUASA YBXAX14 wurde für den breiten Einsatz in gängigen 12V-Hilfs- und Backup-Anwendungen von Audi, BMW und Mercedes entwickelt.

Tausende von Autos vor allem von Audi, BMW und Mercedes benötigen solch eine Batterie, um die zusätzlichen elektrischen Lasten zusammen mit der Starterbatterie zu unterstützen.

Die neue YBXAX14 Batterie wurde hinsichtlich Qualität, Leistung und Spezifikationen nach Erstausrüstervorgaben (OE) entwickelt und eignet sich ideal für die speziellen Anforderungen von Fahrzeugen mit fortschrittlichen Hilfsbatteriesystemen.

Ein Hauptmerkmal ist ihre OE-getreue Deckelentlüftung für den Einbau im Fahrzeug. Die 6mm-Entlüftungsöffnung ermöglicht die Montage eines Entlüftungsschlauchs nach OE-Vorgaben, sodass sich die vorhandene Backup-Batterie sicher austauschen lässt.

Die Lieferung der YBXAX14 erfolgt aufgeladen und montagefertig. Die Batterie ist komplett wartungsfrei und bietet dank auslaufsicherer Konstruktion ohne freie Säure maximale Sicherheit. Ihre marktführende AGM-Technologie (Absorbed Glass Mat) sowie ihre lange Lebensdauer machen sie zur ersten Wahl für Fahrzeugmechaniker und Monteure, die mit Fahrzeugen der nächsten Generation arbeiten.

Für welche Fahrzeuge eignet sich die Batterie?

Die YBXAX14 kommt häufig in Fahrzeugen von BMW und Mercedes zum Einsatz, hier vor allem in Modellen wie A-Klasse, G-Klasse und E-Klasse. In diesen Fahrzeugen besteht die Hauptaufgabe der Batterie darin, eine Notstromquelle für die Sensotronic Brake Control (elektrohydraulische Bremse) bereitzustellen und gleichzeitig elektrische Lasten in Modellen zur Emissionsreduzierung zu unterstützen, die Micro-Hybrid-Technologien verwenden.

In BMW-Fahrzeugen unterstützt die Batterie vorwiegend den Leistungsbedarf von Integral Active Steering Systemen (Integralaktivlenkung) bei Modellen mit starker Vorderachsbelastung.

GS YUASA ist weltweit führender Hersteller von Batterien sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Jede Batterie ist genauso leistungsstark, hochwertig und zuverlässig wie die Original-Autobatterie. Die Hochleistungsbatterien der YBX-Serie werden nur von GS YUASA produziert und sind eingetragene Marken von GS YUASA.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Automotive (Automobil-Starterbatterien) zudem Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP.

