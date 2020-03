Gertraud Gruber Masken, Packungen und Ampullen

Gertraud Gruber Kosmetik Produkte Online Shop

Für eine schöne und gesunde Gesichtshaut setzt die morgens und abends durchgeführte Pflegeroutine die Grundlagen. Bestimmt haben Sie dafür von Gertraud Gruber Kosmetik (http://schoenheitsfarm-kosmetik.shop/) die richtigen Produkte gefunden, die Ihnen und Ihrer Haut guttun. Womit können Sie darüberhinaus Ihre Haut verwöhnen? Die Beauty-Firma mit Firmensitz und Schönheitsfarm am Tegernsee hat zahlreiche Masken und Packungen, Ampullen und Seren, Konzentrate und Fluids entwickelt, besondere zusätzliche Produkte, die Ihre Pflegeroutine punktuell oder regelmäßig sinnvoll ergänzen.

Masken und Packungen bezeichnen relativ ähnliche Produkte mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Einige sind als Bestandteil der täglichen Pflegeroutine gedacht, andere ergänzen wöchentlich oder nach Bedarf die Gesichtspflege.

Einige Masken sind Allround-Produkte, andere dienen der Unterstützung von Reinigung und Klärung Ihrer Haut, andere werden besonderen hautspezifischen Anforderungen gerecht, wieder andere eignen sich vor allem als Intensivpflege für die Zellregeneration der anspruchsvollen Haut, einige sind wertvolle Beauty-Nothelfer bei Stress oder dienen als After-Sun-Pflege oder bei Hautrötungen, viele erzielen einen sichtbaren Soforteffekt, etwa nach einer anstrengenden Woche oder vor einem besonderen Anlass.

Masken und Packungen werden nach der Reinigung und vor der Klärung aufgetragen und nach einer bestimmten Einwirkzeit abgenommen, einige Produkte werden einfach in die Haut einmassiert. Übrigens: Nach einem Peeling wirken Masken und Packungen noch effizienter.

Die meisten Masken und Packungen eignen sich zur Anwendung für Gesicht, Hals und Dekolleté. Gertraud Gruber (http://schoenheitsfarm-kosmetik.shop/) hat darüberhinaus spezifisch wirksame Produkte insbesondere für das Dekolleté sowie für die empfindliche Augenpartie entwickelt, Letztere selbstverständlich frei von Duft- und Farbstoffen. Neu im Programm sind zudem Masken, die ökotestkonform sind und vor allem bei Allergien oder bei empfindlicher Haut angewendet werden. Einige Masken entfalten ihre Wirkung am besten in Kombination mit einem hautspezifischen Serum oder einer passenden Ampulle.

Auch Seren, Ampullen und Konzentrate sind hochwirksame Pflegeprodukte für die äußerliche, flüssige Anwendung, sie werden vor allem als mehrwöchige Ampullen-Kur aber auch als Pflegeergänzung eingesetzt. Diese Produkte bestechen durch ihre intensive und direkte Wirkung. Es gibt zahlreiche dieser Pflegeprodukte, die je nach Wirkstoffen unterschiedlich, z.B. aufbauend, straffend oder beruhigend, wirken. Einige unterstützen die Hautglättung, andere bieten Soforthilfe für gestresste Haut oder als After-Sun-Behandlung. Die Pflegeserie mit hautbildspezifischen Phyto-Seren von Gertraud Gruber bietet natürliche Intensivpflege mit Pflanzenwirkstoffen aus der Naturheilkunde. Ampullen empfehlen sich als Notfallbehandlung oder als Kick für das Wohlbefinden der Haut. Eine Ampullenkur ist allerdings keine Daueranwendung, sondern sie hilft der Haut nachhaltig, sobald sie einmal verbessert ist, sich besser von selbst zu regenerieren.

Ampullen, Seren und Konzentrate sind perfekte Booster, die frühzeitiger Hautalterung entgegenwirken und die natürlichen Hautfunktionen unterstützen, sie sind jedoch keine Ersatzprodukte für Masken und Packungen.

Masken und Packungen, Seren und Ampullen von Gertraud Gruber Kosmetik bieten Ihnen über Ihre tägliche Pflegeroutine hinaus eine Extraportion wohltuender Pflege für ein sichtbar schönes Hautbild.

Gertraud-Gruber Kosmetikstudio Crespo Style in Saarbrücken - kosmetische Behandlungen, Fußpflege und Maniküre. Von Kosmetik bis Anti-Aging sowie Wimpernwelle, dauerhafte Haarentfernug, Permanent-Make-up und vieles mehr.

