Der Newsletter rund um die Digitalisierung im Mittelstand

UNTERNEHMER-NEWS.digital liefert jeden Donnerstag neueste Informationen für kleinere und mittlere mittelständische Unternehmen sowie Selbstständige

Göttingen. Welche Online-Shop-Lösungen sind für meine Produkte die besten? Welche Betriebssoftware ist DSGVO-konform und damit rechtssicher? Wie viele Social-Media-Kanäle sollte meine Firma bespielen? Wie gelingt es mir, ein digitales Recruitingtool aufzubauen? Kleine und mittlere mittelständische Unternehmen müssen schnell auf Veränderungen reagieren, wenn sie im Markt bestehen wollen. Die digitale Transformation ihrer Geschäftsmodelle oder der Vertriebskanäle kann ihnen dabei helfen.

Für die erste schnelle Information in diesem Bereich gibt es seit kurzem einen wöchentlich erscheinenden B2B-Newsletter: UNTERNEHMER-NEWS.digital. Er wendet sich an Unternehmer, Entscheider und IT-Verantwortliche aus dem Mittelstand. UNTERNEHMER-NEWS.digital ist kostenlos und wird jeden Donnerstag an registrierte Empfänger via E-Mail versendet. Interessierte KMU-Vertreter können sich auf der Webseite https://unternehmer-news.digital für den Newsletter anmelden.

Kompakte News zur Digital-Transformation im Mittelstand

Die Nachrichtenlage zu Themen wie Digitalwirtschaft, E-Commerce, Online-Business, Hard- und Software, Cloud & Co. ist nahezu unendlich. Quasi jeden Monat gibt es Innovationen und neue Ideen zu vermelden, von denen bestimmte Branchen und Firmen profitieren können. Vor diesem Hintergrund setzt UNTERNEHMER-NEWS.digital ein passgenaues Konzept um: Nur für KMU relevante News werden prägnant in den fünf Rubriken Aktuelles, Unternehmen, Technik, E-Commerce und Zukunft präsentiert - wer mehr wissen will, nutzt die Links zu den Originalquellen. Vorteil: Entscheider mit engem Zeitbudget suchen sich im Newsletter die für sie wichtigen Themen heraus und klicken dann zu den ausführlichen Berichten oder Studien weiter.

Digitalisierungstipps von Experten

UNTERNEHMER-NEWS.digital ist ein Filter, der aus den neuesten Trends der Digitalisierung, die für den Mittelstand relevanten Trends selektiert. Das Redaktionsteam wählt die Top-Beiträge aus Veröffentlichungen in lokalen, nationalen und internationalen Medien aus. Immer im Blick ist die Zielgruppe - Inhaber, Geschäftsführer sowie IT- und Digitalbeauftragte in KMUs. Natürlich können auch Start-up-Unternehmen von diesem wöchentlichen Newsletter profitieren.

Herausgeber Sascha Riedeberger mit Digital-Expertise

UNTERNEHMER-NEWS.digital ist ein Angebot von riedeberger.digital, ebenfalls mit Sitz in Göttingen. Der Digitalexperte Sascha Riedeberger kuratiert in diesem B2B-Newsletter aktuelle Trendthemen der Digitalisierung, die nach seiner Erfahrung eine hohe Relevanz für den Mittelstand haben. "Ich begleite und berate seit über 25 Jahren insbesondere Unternehmen und vor allem Unternehmer bei den Themen ITK, Digitalisierung und digitaler Transformation. Aus der Praxis weiß ich, dass der Wissens- und Handlungsbedarf vor Ort immens ist und wie schwierig es ist anhand der ständig wechselnden Trends den Fokus auf das Wesentlich zu halten", so Riedeberger.

UNTERNEHMER-NEWS.digital ist der wöchentlich erscheinende Nachrichtenüberblick von riedeberger.digital zum Thema "Digitalisierung im Mittelstand".

Sascha Riedeberger, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von riedeberger.digital, begleitet seit über 25 Jahren Unternehmen und vor allem Unternehmer bei den Themen ITK, Digitalisierung und digitale Transformation. Zu seinen Kunden zählen bundesweit KMUs aus allen Branchen. Sein Aufgabengebiet reicht hierbei vom CEO-und Führungskräfte-Sparring über die Analyse und Auswahl einzelner Digitalisierungskomponenten bis hin zur langjährigen Betreuung als externer CDO (Chief Digital Officer). Bei allem ist die Technik lediglich das Mittel zum Zweck, denn das Wichtigste ist und bleibt der Mensch.

Firmenkontakt

UNTERNEHMER-NEWS.digital

Sascha Riedeberger

Zum Sonsfelde 22b

37079 Göttingen

0551-28879405

info@unternehmer-news.digital

https://unternehmer-news.digital

Pressekontakt

cc riedeberger UG

Sascha Riedeberger

Zum Sonsfelde 22b

37079 Göttingen

0551-28879405

info@cc-riedeberger.de

https://riedeberger.digital

Digitalisierung, Digitale Transformation, Mittelstand, KMU