VAAY CBD-Produkte ab jetzt bei Douglas

VAAY kommt zu Douglas: CBD-Marke aus Berlin ist ab jetzt beim führenden Premium Beautyhändler Europas erhältlich

Das gesamte hochwertige Produktportfolio der jungen Berliner CBD-Lifestyle-Marke VAAY wird ab Mitte März bei Douglas erhältlich sein, zunächst im Onlineshop und ab Mitte Mai in ausgewählten Flagship-Stores und Filialen bundesweit.

"Bei VAAY haben wir von Anfang an Wert auf allerhöchste Qualität gelegt. Von den Inhaltsstoffen bis hin zum Produktdesign, jedes noch so kleine Detail ist uns wichtig. So können wir eine Reihe hochklassiger CBD-Produkte anbieten, die sich deutlich von dem unterscheiden, was es bisher auf dem deutschen Markt gibt. Die Kooperation mit Douglas ist für uns eine große Ehre und eine schöne Bestätigung. Wir sind stolz darauf, bei der ersten Adresse für Beauty in Europa gelistet und später auch stationär in ausgewählten Filialen zu finden zu sein", so Finn Hänsel, Geschäftsführer der VAAY GmbH.

Die Listung bei Douglas spiegelt die hybride Strategie von VAAY wider: Neben eigenen Kanälen werden selektiv ausschließlich Partner für eine Distribution genutzt, die dem hohen Beratungsanspruch von CBD-Produkten gerecht werden. So wird Douglas der einzige Beautyhändler in Deutschland sein, mit dem VAAY nicht nur online, sondern auch stationär zusammenarbeitet. Dazu wird es die VAAY-Produkte demnächst zudem in Apotheken geben.

"Wir haben lange nach der passenden CBD Marke für Douglas gesucht, die den Bedürfnissen und hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht wird. Mit VAAY haben wir einen Partner gefunden, der perfekt zu uns und den Wünschen unserer Kunden passt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", so Isabell Hendrichs, EVP Assortment & Purchasing bei Douglas.

In den Produkten von VAAY steckt nur das Beste der Hanfpflanze: die geballte Kraft von Cannabinoiden und Terpenen. VAAY macht nicht high, sondern hält den Körper im Gleichgewicht - ganz natürlich, vegan und 'made in EU'.

Alle VAAY-Produkte beinhalten natürlichen Vollspektrum-Hanfextrakt mit Cannabinoiden, wertvollen Terpenen und zu 100 % pflanzliche Inhaltsstoffe. Die Produktpalette reicht von Bath Bombs, über Vapes zu Mund-Sprays, Ölen, Gels oder Kapseln.

Mehr unter www.vaay.com oder www.douglas.de/vaay

VAAY ist eine Wellness Marke aus Berlin, deren Launch im Februar 2020 stattfand. VAAY hat sich der ganzheitlichen Nutzung von Cannabinoiden für Gesundheit und Wohlbefinden verschrieben. VAAY setzt auf die Verwendung von CBD, oder auch Cannabidiol, und Hanfextrakt ohne THC in den Produkten. VAAY versteht sich als Lifestyle-Marke für den Alltag. Muttergesellschaft der VAAY ist die Sanity Group GmbH, ein Unternehmen für Cannabis, das sich auf die medizinische und gesundheitliche Nutzung von Cannabinoiden spezialisiert hat.

Firmenkontakt

VAAY GmbH

Sandrina Koemm-Benson

Jablonskistr. 27

10405 Berlin

+49 (0)176 55 72 32 41

press@sanitygroup.com

www.vaay.com

Pressekontakt

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Dr. Astrid Nelke

Sophie-Charlotten-Str. 103

14059 Berlin

0307037412

nelke@knowbodies.de

http://www.knowbodies.de

CBD-Produkte