simvalley MOBILE Dual-SIM-Komfort-Handy XL-850.duo

Überall erreichbar, ruft im Notfall schnell Hilfe

- Leichte Bedienung dank großer Tasten

- Vertrags- und SIM-Lock-frei

- Automatischer Notruf und SMS an bis zu 5 Rufnummern

- Weltweit gut vernetzt dank Quadband-GSM und Dual-SIM

- Alle wichtigen Handy-Funktionen

- MP3-Player und FM-Radio

Handy-Benutzung leicht gemacht: Telefonieren, SMS schreiben & Co. gelingt jetzt besonders einfach dank übersichtlichem Tasten-Layout mit großen Symbolen.

Auf der ganzen Welt gut vernetzt: Denn das Mobiltelefon (https://www.pearl.de/nc-1020-dual-sim-notruf-seniorenhandys-uhrenhandys-hausnotruf-mobiltelefone.shtml?_scc_=1) von s imvalley MOBILE (https://www.pearl.de/ar-2-326.shtml?_scc_=1) unterstützt alle weltweit gebräuchlichen GSM-Frequenzen. Und dank zweitem SIM-Karten-Slot nutzt man in seinem Urlaubsland einfach einen günstigen lokalen Prepaid-Tarif - und spart so Kosten!

Absicherung für den Notfall: Mit nur einem Druck auf die Notruf-Taste sendet das Handy eine SMS an bis zu 5 hinterlegte Notfall-Nummern. Zugleich schaltet es auf automatische Rufannahme und Freisprechen. Erfolgt kein Rückruf, wählt das Mobiltelefon den 112-Notruf.

Nichts mehr vergessen: Mit dem Sound-Rekorder lassen sich Sprach-Notizen aufnehmen. Ideal, um spontane Einfälle oder Wichtiges festzuhalten, wenn man gerade nichts zum Schreiben zur Hand hat.

Viele praktische Extras erleichtern den Alltag: Unterwegs die Lieblings-Musik und Lieblings-Radiosender hören. Dank Kalender-Funktion vergisst man keine Termine mehr. Beim Einkaufen kann man schnell mit der Taschenrechner-Funktion nachrechnen. Und mit der Taschenlampe bringt man Licht in dunkle Ecken.

- Leichte Bedienung dank großer, beleuchteter Tasten: ideal z.B. für Senioren oder Kinder

- Vertrags- und SIM-Lock-frei: sofort startklar mit SIM-Karten eigener Wahl

- Dual-SIM: für parallelen Betrieb von 2 Standard-SIM-Karten (Mini-SIM)

- Weltweit erreichbar dank Quadband-GSM: 850/900/1.800/1.900 MHz

- Kontrastreiches TFT-Farbdisplay mit 4,5 cm / 1,8" Diagonale: für Anzeige von Kontakten, Fotos und Menü

- Freisprech-Funktion mit Lauthören im Notfall über integrierten Lautsprecher

- Große Notruftaste: im Ernstfall schnell Hilfe alarmieren

- Garantruf® Easy für SOS-Funktion: bis zu 5 persönliche Notfall-Nummern für SMS, mit Rückrufkontrolle und automatischer Rufannahme mit Freisprechen

- Alle wichtigen Handy-Funktionen: SMS, Telefonbuch mit 300 Einträgen, Wahlwiederholung, Profile, Anruflisten, Tastatursperre, Vibrationsalarm u.v.m.

- Media-Player für Musik-Genuss unterwegs: unterstützt MP3- und WMA-Wiedergabe von microSD(HC)-Karte bis 4 GB (bitte dazu bestellen)

- Bluetooth 2.0 für kabellose Verbindung z.B. zu einem Headset

- 3,5-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss eines kabelgebundenen Kopfhörers oder Headsets

- Weitere Extras: FM-Radio, Schnellwahl-Funktion, Sound-Rekorder, Kalender, Weltzeituhr, Wecker, Taschenrechner, - Einheiten-Umrechner, Taschenlampe mit separatem Ein/Aus-Schalter u.v.m.

- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 800 mAh für bis zu 4 Std. Sprechzeit, 160 Std. Stand-by, lädt per Micro-USB

- Maße: 55 x 117 x 13 mm, Gewicht: 83 g

- Komfort-Handy XL-850.duo inklusive USB-Ladegerät und deutscher Anleitung

Preis: 18,95 EUR

Bestell-Nr. PX-2455-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2455-1020.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

simvalley MOBILE, Dual-SIM-Komfort-Handy, XL-850.duo, Garantruf Easy, Komforthandy, Großtastenhandy, Seniorenhandy, Kinderhandy, Dual-SIM, PX-2455, Notruf, Notrufhandy, Handy ohne Vertrag