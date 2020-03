Heinz Leuters weiß, dass Menschen nicht dem folgen "Was" man tut, sondern dem "Warum" man es tut

Menschen lassen sich immer wieder begeistern, sich für eine Sache motivieren und aktiv mitziehen. Doch warum ist das so? Was gibt ihnen Anlass dazu? Und welche Intentionen stecken in dem Gegenüber, dem Motivator? Der Spaß an der Sache oder die bedingungslose Leidenschaft? Heinz Leuters hat hier eine andere Erfahrung gemacht.

"Zu meiner Zeit bei der blowUP Mediengruppe haben wir begonnen mit einem großen Außenwerber zusammen zu arbeiten, unserem Investor. Dessen große Vision war es, in Deutschland ein Außenwerbe-Imperium zu schaffen. Und wir von blowUP haben daran geglaubt, im Ausland ein kleines Außenwerbe-Imperium aufzubauen. Kurzum: Wir hatten beide Großes vor, etwas das wir anstrebten und einen starken Glauben daran", so der heutige GeschäftsPilot, ErfolgsUnternehmer und KeynoteSpeaker.

Leuters war also davon überzeugt, dass sein Geschäftspartner ebenso für die Sache brannte, wie er selbst - und zwar aus Überzeugung. Dass dies nicht so war, musste er jedoch später feststellen. "Unsere Mutter-Gesellschaft, unser Investor, ging an die Börse und schon bald darauf merkten wir, dass es weniger darum ging, etwas Großes aufzubauen und zu gestalten, sondern vielmehr darum, primär finanzielle Werte zu schaffen", führt Leuters aus.

Für Heinz Leuters war die Erkenntnis, dass der Zweck nicht etwa darin lag etwas "Tolles" zu erschaffen, sondern vielmehr darin Reichtum anzuhäufen, sehr enttäuschend. Und dennoch konnte er aus diesem Beispiel eine wertvolle Erkenntnis ziehen: "Menschen folgen nicht dem WAS Du tust, sondern Menschen folgen dem WARUM Du es tust", resümiert Leuters abschließend.

Heinz Leuters - You Have Control

Heinz Leuters war zwei Jahrzehnte CEO und geschäftsführender Gesellschafter der blowUP media Gruppe, dem europäischen Marktführer für großflächige Außenwerbung. Zudem ist er mit ca. 6.000 Starts und Landungen ein erfahrener Pilot und Fluglehrer sowie zertifizierter Führungs-Experte. Sein Wissen über die Anforderungen dieser Welten kombiniert Heinz Leuters zu effektiven Führungsstrategien für das tägliche (Berufs)Leben. Dabei ist er authentisch, nimmt kein Blatt vor den Mund und versieht seine Ausführungen stets mit einer wohltuenden Portion Humor.

