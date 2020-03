The Lux Collective enthüllt neues Flagship Resort auf Mauritius

LUX* Grand Baie Resort & Residences eröffnet im Frühjahr 2021

The Lux Collective hat die Pläne für sein neuestes Objekt, das LUX* Grand Baie Resort & Residences, bekannt gegeben. Der komplett neu entstehende Komplex wird im zweiten Quartal 2021 auf Mauritius eröffnen und soll zum neuen Flagship der beliebten Marke LUX* Resorts & Hotels werden. Das luxuriöse Resort befindet sich in der Gegend um Grand Baie im Norden der Insel, welche für ihre malerischen Strände, ein lebhaftes Ortszentrum und das ganzjährig günstige Klima bekannt ist.

Interior-Konzept von Kelly Hoppen

Mit seiner zeitgenössischen Architektur fügt sich das LUX* Grand Baie Resort & Residences nahtlos in die tropische Umgebung ein. Das Interior stammt aus der Feder der renommierten Londoner Designerin Kelly Hoppen. Eine neutrale Farbpalette, elegante weiche Strukturen und Holzakzente schaffen einen beruhigenden Ort, welcher die lebhaften Farbtöne der mauritischen Umgebung für sich selbst sprechen lässt.

Das komplett neuentstehende LUX* Grand Baie Resort & Residences gilt schon jetzt als spannendste Neueröffnung auf Mauritius. 86 geräumige Suiten (65 m²) und acht Zwei-Schlafzimmer-Villen mit privaten Swimmingpools (ab 240 m²) verteilen sich auf der Hauptanlage des Resorts. Etwas abseits befinden sich 24 luxuriöse Residenzen (ab 180 m²) mit zwei Schlafzimmern, privaten Pools und kleinen modernen Küchen, die durch eine Brücke mit dem Hauptresort verbunden sind. Alle Zimmer haben Blick auf den unberührten, geschützten Strand und die Lagune des Resorts, während raumhohe Fenster und große Terrassen die Aussicht maximieren, für die Grand Baie berühmt ist. Um das Wohlbefinden im Schlaf durch reduzierte Außengeräusche zu steigern, hat das Designteam zusammen mit einem Akustikexperten jede Suite sorgfältig konfiguriert.

Die luxuriöse Beachfront LUX*-Villa mit drei Schlafzimmern (420 m²) bietet das ultimative tropische Refugium mit direktem Zugang zum Strand, einer großzügigen Sonnenterrasse und einer voll ausgestatteten Küche mit persönlichem Koch und Butler im Standby-Modus. Die Gäste haben die Wahl, den Tag an ihrem privaten Pool zu verbringen oder einen der drei Gemeinschaftspools des Resorts zu besuchen.

Bestens unterhalten - Von Rooftop bis In-Pool-Bar

Das Beach Rouge mit dem für LUX* Resorts & Hotels typischen Beach-Club-Konzept befindet sich direkt am Wasser und serviert zum Frühstück, Mittag- und Abendessen frische, aus der Region stammende Speisen. Im Ai KISU (japanisch für "Flamme") genießt man erstklassige asiatische Küche in lebhafter Atmosphäre, während der dazugehörige Nachtclub mit elegantem Interior und Sets von internationalen DJs und lokalen Musikern aufwartet.

Hausgemachte Milchprodukte, vegane Eiscreme, Sorbets und Eis am Stiel stehen im ICI, schon jeher unter den beliebtesten Reasons to Go LUX*, auf der Karte. Das Cafe LUX serviert frischen Bio-Kaffee aus eigener Herstellung. Das beeindruckende Angebot an Bars wird durch eine In-Pool-Bar ergänzt, zu der die Gäste schwimmen können, sowie durch eine zusätzliche Pool-Deck-Bar, welche frische Säfte, Smoothies und Cocktails serviert.

Adults-only-Bereich mit Panoramasicht

Ein Highlight ist die weitläufige Rooftop-Terrasse, die einen spektakulären Blick auf den Indischen Ozean bietet. Der nur für Erwachsene zugängliche Bereich wird einen 30 m langen, von Cabanas und viel Grün umgebenen Infinity-Pool beherbergen, das Rohkost-Restaurant Bisou, eine Bar sowie eine Kochschule - eine Hommage an die lebhaften Aromen von Mauritius. Zudem bietet die Terrasse Platz für einen Open-Air-Wellness-Bereich für Sonnenaufgangsmeditation und Yoga-Kurse. Bei Einbruch der Dunkelheit erwarten die Gäste lebhafte Musiksets des hauseigenen DJs.

Wellbeing maßgeschneidert - LUX* Me Konzept & Wellness Concierge

LUX* Me Wellbeing bietet eine Reihe immersiver thermischer Erlebnisse, darunter ein einzigartiges Hydrotherapiekonzept, türkisches Hammam und Tepidarium sowie acht geräumige Behandlungsräume, in denen die Gäste auf Sand- und Wasserbetten in den Genuss von ausgesuchten Signature Spa-Behandlungen kommen. Das LUX* Me Fitness-Konzept kuratiert Wohlfühlprogramme für Gäste, die auf ihren Körpertyp und ihre Fitnessziele zugeschnitten sind und von einem erfahrenen Wellness-Concierge betreut werden. Das Resort bietet auch ein Yoga- und Pilates-Studio, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio und ein Indoor-Cycling-Studio.

Spielerische Unterhaltung für die ganze Familie

Kleine Gäste werden mit einer Reihe von Familienprogrammen, die auf spielerisches Lernen und Achtsamkeit ausgerichtet sind, bestens betreut. Der PLAY Kids Club für Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren bietet einen Gartenbereich im Freien, eine Wasserzone, eine Bibliothek, einen Kunst- und Handwerksbereich und eine Miniküche. STUDIO 17 ist ein erwachsenenfreier Loungebereich für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren und bietet außerdem Aktivitäten im Freien an, darunter Kajakfahren, SUP, Strandfußball und Volleyball.

Das LUX* Grand Baie Resort and Residences liegt 60 Kilometer vom internationalen Flughafen Sir Seewoosagur Ramgoolam entfernt und wird neue Maßstäbe in der Luxushotellerie von Mauritius setzen.

The Lux Collective ist ein globaler Hotelbetreiber mit Sitz in Singapur und verwaltet die Marken LUX*, SALT, Tamassa, SOCIO und Cafe LUX*. Weitere von The Lux Collective gemanagte Immobilien sind das Hotel Le Recif, Reunion Island sowie die Ile des Deux Cocos, eine private Insel vor Mauritius. Erfolgreiche Hospitality-Erlebnisse entstehen durch harte Arbeit, Leidenschaft und die Zusammenarbeit von Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. The Lux Collective arbeitet mit einigen der leidenschaftlichsten und kreativsten Denker und Macher zusammen. Zusammen mit ihren Teammitgliedern, Stakeholdern und Partnern kreieren und bieten sie einige der führenden Hospitality-Erlebnisse der Welt. Den Menschen in den Vordergrund zu stellen, ist der Kern der Kultur von The Lux Collective und bleibt gleichzeitig seinen Werten treu, leidenschaftlich, verantwortungsbewusst und innovativ zu sein. www.theluxcollective.com

