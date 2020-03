Warnung vor Falschmeldungen zu Coronavirus COVID-19

Weitere Quellen und Videos auf https://www.dz-g.ru/Coronavernebelte-NWO-Agenda_5G-fuer-die-Lungen_Tests-fuer-die-Kranken-und-Alten_Quarantaenen-zum-Verhaften

16. März 2020 | Swiss Propaganda Research: Hinweis zu COVID-19

Ein Schweizer Arzt (Internist) bittet uns, folgende Informationen zur aktuellen Situation zu veröffentlichen, um unseren Lesern eine realistische Risikobeurteilung zu ermöglichen:

Laut den Angaben des italienischen Nationalen Gesundheitsinstituts ISS liege das Durch­schnitts­­alter der positiv-getesteten Verstorbenen in Italien derzeit bei circa 81 Jahren. 15% der Verstorbenen seien über 90 Jahre alt. 90% der Verstorbenen seien über 70 Jahre alt.

80% der Verstorbenen hatten zwei oder mehr chronische Vorerkrankungen. 50% der Verstorbenen hatten drei oder mehr chronische Vorerkrankungen. Zu den chronischen Vorerkrankungen zählen insbesondere Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes, Atemprobleme und Krebs.

Bei weniger als 1% der Verstorbenen habe es sich um gesunde Personen gehandelt, d.h. um Personen ohne chronische Vorerkrankungen. Nur 25% der Verstorbenen seien Frauen.

Das italienische Gesundheitsinstitut unterscheide zudem zwischen Verstorbenen durch das und Verstorbenen mit dem Coronavirus. In vielen Fällen sei noch nicht klar, ob die Personen am Virus starben oder an ihren chronischen Vorerkrankungen oder an einer Kombination davon.

(Nachtrag: Bisher komme in höchstens zwei Todesfällen das Virus als alleinige Ursache infrage. Selbst in diesen beiden Fällen sei das aber noch nicht abschließend bestätigt.)

Bei den zwei italienischen Verstorbenen unter 40 Jahren (beide 39 Jahre alt) habe es sich um einen Krebspatienten sowie um einen Diabetes-Patienten mit weiteren Komplikationen gehandelt. Auch hier sei die genaue Todesursache noch nicht klar (d.h. ob am Virus oder an den Vorerkrankungen).

Die Überlastung der Kliniken ergebe sich durch den allgemeinen Andrang an Patienten sowie durch die erhöhte Anzahl an Patienten, die besondere oder intensive Betreuung benötigen. Dabei gehe es insb. um die Stabilisierung der Atemfunktion sowie in schweren Fällen um anti-virale Therapien.

(Update: Das Nationale Gesundheitsinstitut hat inzwischen einen statistischen Bericht zu den testpositiven Patienten und Verstorbenen publiziert, der die obigen Angaben bestätigt.)

Der Arzt weist außerdem auf folgende Aspekte hin:

Norditalien habe eine der ältesten Bevölkerungen sowie die schlechteste Luftqualität Europas, was bereits in der Vergangenheit zu einer erhöhten Anzahl an Atemwegserkrankungen und dadurch bedingter Todesfälle geführt habe. Dies sei als zusätzlicher Risikofaktor zu sehen.

Südkorea sowie China ohne die Stadt Wuhan haben einen deutlich milderen Verlauf als Italien erlebt und den Höhepunkt der Epidemie bereits überschritten. In Südkorea sei es bisher zu lediglich ca. 70 Todesfällen mit positivem Test gekommen. Betroffen waren hauptsächlich Risikopatienten.

Bei den bisher ca. zwölf testpositiven Schweizer Todesfällen habe es sich ebenfalls um Risiko­patienten mit chronischen Erkrankungen und einem Altersdurchschnitt von 75 Jahren gehandelt, deren genaue Todesursache, d.h. ob am Virus oder nicht, noch nicht mitgeteilt worden sei.

Ferner könnten die weltweit verwendeten Viren-Testkits laut einer ersten chinesischen Studie offenbar in über 50% der Fälle ein falsches positives Resultat ergeben, d.h. die Personen wären in diesen Fällen nicht am neuen Coronavirus erkrankt, sondern womöglich an einem der bisherigen Coronaviren, die Teil der jährlichen (und aktuellen) Erkältungs- und Grippewelle sind. (1)

Der wichtigste Indikator zur Beurteilung der Gefährlichkeit der Krankheit sei daher nicht die in den Medien oft genannte Anzahl der positiv-getesteten Personen oder Toten, sondern die Anzahl der tatsächlich und unerwartet an einer Lungenentzündung erkrankten oder gestorbenen.

Für die gesunde Allgemeinbevölkerung im Schul- und Arbeitsalter sei nach allen bisherigen Erkenntnissen bei Covid-19 mit einem milden bis moderaten Verlauf zu rechnen. Senioren und Personen mit bestehenden chronischen Erkrankungen seien besonders zu schützen. Die medizinischen Kapazitäten seien optimal vorzubereiten.

15. März 2020 | Peter Haisenko: Die Corona-Hysterie im Vergleich zur Tuberkulose-Wirklichkeit

Während es bei Tuberkulose klar nachgewiesene Todesraten gibt, nämlich 1,9 Prozent, stelle ich zum COVID 19-Virus ganz ketzerisch fest, dass noch gar nicht nachgewiesen ist, dass ein einziger Mensch an diesem Virus ALLEIN verstorben ist.

Das entspricht den öffentlichen Bekundungen der Fachleute, die unisono sagen, dass nur dann eine Gefahr besteht, wenn andere Vorerkrankungen vorliegen, vor allem im Bereich der Lunge. Oder eben wenn es einen alten, geschwächten Menschen trifft.

Aber ist es nicht verwegen zu behaupten, ein über 80-Jähriger mit Vorschädigung stirbt am COVID 19-Virus? Nachgewiesen mit einem Test, der keinerlei Zuverlässigkeit aufweisen kann?

Wie unzuverlässig diese Tests sind zeigt der Fall des Thüringer CDU-Abgeordneten, der erst positiv getestet wurde. Dann kam die Erkenntnis dazu, dass in diesem Fall die Neuwahl des Thüringischen Ministerpräsidenten nicht abgehalten werden kann. Ein Schelm, wer hier Böses denkt, wenn dann am nächsten Tag ein erneuter Test negativ ausfiel.

2. März 2020 | Benjamin Fulford: Pandemie-Show zielt auf Start einer Weltregierung, Project Blue Beam als nächstes

Die gefälschte Coronavirus-Pandemie, die jetzt rund um die Welt vorangetrieben wird, zielt darauf ab, eine Weltrepublik zu erschaffen, sagen P3-Freimaurer-Quellen. Die Angst vor dem Coronavirus wird auch von dem Unternehmen US als Entschuldigung für ihr Zahlungsversäumnis vom 16. Februar benutzt.

...

Die guten Jungs im Westen für ihren Teil wissen, dass die chinesischen Schriftzeichen für Krise sowohl "Gefahr" als auch "Chance" bedeuten, und benutzen diese Zahlungsunfähigkeit, um zu versuchen, ein wohlmeinenderes System einzuführen, das mehr auf den Planeten Erde achtet.

...

In jedem Fall gibt es keinen Zweifel, dass die andauernde Coronavirus-Panik darauf angelegt ist, den Weg für Notstands-Militärrecht zu ebnen und eine Weltrepublik zu beginnen. Die Leute sollten allerdings im Kopf behalten, dass das alles Fälschung ist.

...

Die zionistische Kabale kämpft buchstäblich um ihr Leben und inszeniert einen massiven Propaganda-Angriff gegen China, mit gefälschten Videos von Leuten, die sich selbst erhängen oder sich aus dem Fenster stürzen, zudem gefälschten Nachrichten, dass das halbe Land bereits tot ist.

Allerdings sagen Leute in China, mit denen ich spreche, dass das Leben sich normalisiert. Japanische Geschäftsleute, die mit China Handel treiben, erzählen mir, dass dutzende von Fabrikmanagern, mit denen sie sprechen, ihnen sagen, dass die Arbeit wieder aufgenommen wird. Was allerdings nicht wieder aufgenommen wird, ist der Handel mit den US, weil dem Unternehmen US die Kreditwürdigkeit entzogen wurde, sagen chinesische Quellen. Darum sagt die zionistische Propaganda, statt zuzugeben, dass sie nichts aus China bekommen, weil sie nicht zahlungsfähig sind, der Grund sei, dass "jeder in China gestorben ist".

Der frühere CIA- und US-Marines-Mitarbeiter Robert David Steele beschreibt die US-Situation wie folgt: "Präsident Donald Trump hat öffentlich erklärt, dass das Coronavirus ein Bluff ist, aber er wurde vom politischen Zirkus zu einem Rückzieher gezwungen. Er weiß, dass das ein False Flag war, er weiß, wer verantwortlich ist, und er weiß, dass er sowohl vom CDC (welches von der Niemals-Trumperin Nancy Messonnier gemanagt wird, die Rod Rosensteins Schwester ist) als auch von der CIA (gemanagt von der John-Brennan-Lager-Gefolgsfrau Gina Haspel) belogen wurde... die Geschichte mit ihren ganzen Schattierungen beinhaltet eine Kombination aus biologischer Kriegsführung, 5G und durch Satelliten geschwächte Immunsystemen sowie Strahlenkrankheit, die als das neue Virus fehldiagnostiziert wurde (welches nicht schlimmer ist als frühere Viren), und einen Informationskrieg, der von der City of London und der Wall Street um Insiderhandel und Gewinnmitnahmen geführt wird."

Es gibt jetzt Berichte über gefälschte Coronavirus-Testsets, die in den US als Teil des Betrugs verschickt werden, um den Bankrott mit der Pandemie zu begründen. Es gibt auch Berichte, dass das Virus HIV und Ebola kombiniert. Der Papst ist dem Zirkus beigetreten, indem er sagte, er hätte das neue Coronavirus und spricht zu der Öffentlichkeit hinter einer Glaswand.

...

Die Schlacht um den Planeten Erde kommt jetzt in die Aufräumphase. Eine Gruppe, die immer noch nicht aufgegeben hat, ist die deutsche Fraktion. Der MI6 fasste die Situation so zusammen: "Die Deutschen springen im Dreieck wegen des Brexits, also werden sie schreien und treten, wenn ihr EU-Projekt vor ihren Augen zerbricht. Der Vatikan ist bereits vorbei und erledigt."

...

Beim Kampf gegen diese Leute denken Sie daran: Sie haben nichts zu befürchten als die Furcht selbst. Liebe ist die stärkste Kraft des Universums und wird mit Sicherheit gewinnen.

Dr. med. Rolf Kron: #Corona Virus - Hat der Wahnsinn System? #Coronavirus

10. März 2020 | eingeSCHENKt.tv

Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Corona Virus. Ausgebrochen in Wuhan / China.

Nach dem SARS Virus - das 2003 für Schlagzeilen sorgte - folgte 2009 die "Schweinepest". Und auch die "Vogelgrippe" hielt die Welt in Atem.

Das scheint alles vergessen, denn nun gilt: Rette sich wer kann. Die Medien überschlagen sich mit Meldungen. Man hört sogar von Hamsterkäufen in den Supermärkten. Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken sind ausverkauft. Ganze Gebiete werden abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt.

Was ist da los? Und was ist das überhaupt für ein Virus, das die Welt in den Wahnsinn zu treiben scheint?

Wir sprachen zu diesem Thema mit Rolf Kron, der als praktizierender Arzt und Homöopath arbeitet. Rolf Kron studierte Medizin, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Impfung, die er als kritisch einstuft und spezialisierte sein Wissen zum Thema Onkologie (Krebsbehandlung) und Pädiatrie (Kinderheilkunde).

Das Interview führte Sascha Vrecar.

