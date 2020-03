Modische Herrenschuhe in Übergrößen bei schuhplus in Kaltenkirchen

Von A wie Arbeitsschuhe bis Z wie Zehentrenner im Ohland-Park

Auch Männer legen zunehmend Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Sie wissen ganz genau, welchen Style sie bevorzugen, und kennen selbstverständlich auch die aktuellen Trends. Leider gibt es jedoch gerade beim Thema Schuhe immer wieder Probleme, denn viele Männer benötigen Herrenschuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/herrenschuhe/). Die waren bisher allerdings eher spärlich zu finden und konnten auch optisch meist nicht wirklich überzeugen. Mittlerweile dürfen Männer mit großem Fuß aber aufatmen, denn es hat sich auf dem Markt eine Menge getan. So hat sich das Versandhaus schuhplus beispielsweise explizit auf Damen- und Herrenschuhe in Übergrößen spezialisiert. Das riesige Angebot richtet sich an wirklich jeden modischen Geschmack und zeichnet sich darüber hinaus durch eine hohe Qualität aus.

Von A wie Arbeitsschuhe bis Z wie Zehentrenner im Ohland-Park

Ganz egal, welche Herrenschuhe in Übergrößen der anspruchsvolle Mann sucht: schuhplus - Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park (https://www.schuhplus.com/standorte/kaltenkirchen/) führt sie in seinem Sortiment. Ob robuste Arbeitsschuhe für die harten Anforderungen im Job, elegante Businessschuhe für das wichtige Meeting, legere Sneakers für die Freizeit oder luftige Sandalen für den Sommerurlaub, die vielen verschiedenen Modelle punkten mit einer attraktiven Optik und einem hohen Tragekomfort. Kein Wunder: Schließlich finden sich in der Produktpalette zahlreiche namhafte Labels und Designer. Adidas, Camel Active, Timberland und Mustang Shoes sind nur einige Beispiele. Und auch das Größenspektrum ist enorm umfangreich, denn es reicht von 46 bis 54. Bleibt nur die Frage, ob sich der modebewusste Herr lieber online oder vor Ort im stationären Fachhandel umschaut. Bei schuhplus sind beide Optionen gegeben.

Herrenschuhe in Übergrößen ganz in Ruhe auswählen

Im Shop des Übergrößenhändlers in der Nähe von Hamburg guckt sich der Betrachter nach Lust und Laune durch die verschiedenen Kollektionen. Entspannt gelingt die Auswahl in dem Fachgeschäft in Kaltenkirchen. Dort kann der modebewusste Mann nach Herzenslust alleine, zu zweit, mit der ganzen Familie oder auch mit seinen Freunden stöbern. Hat er währenddessen eine Frage zu einem bestimmten Paar oder wünscht er eine Beratung, steht ihm das kompetente Personal natürlich gerne zur Seite. Praktischerweise findet er in den Fachgeschäften auch gleich das passende Zubehör: So erspart er sich doppelte Wege. Wer auf der Suche nach Herrenschuhen in Übergröße ist, sollte sich schuhplus also auf jeden Fall merken.

Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Schuhe Übergrößen,Schuhe Übergröße,schuhplus,Schuhgeschäft,Übergrößen,Kay Zimmer,Georg Mahn, große Schuhe,Schuhe in grossen Grössen,Ohland-Park,Kaltenkirchen,Herrenschuhe,